Какие электроприборы "едят" больше всего энергии: как украинцам лучше всего экономить электричество

Грядущей зимой украинская энергосистема может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой – ведь причиненные ей Россией разрушения очень масштабные и справиться с ними за лето в полной мере не удалось. Соответственно, отключения света могут вернуться. Поэтому энергетики уже сейчас призывают украинцев экономно использовать электричество. В частности, пользоваться мощными электроприборами поочередно. Особенно в вечерние часы – когда потребление растет.

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Как объяснили в "Укрэнерго", таким образом удастся помочь им достичь сразу 2 целей. В частности:

эффективно восстанавливать энергосистему;

подготовиться к отопительному сезону.

"Экономия не значит отказ, это значит привыкнуть рационально использовать электроэнергию. Украинцы – одна из наиболее генератороснащенных наций, теперь мы должны стать одной из самых энергосберегающих", – призвал ранее глава компании Владимир Кудрицкий.

Какие приборы самые энерогозатратные

Как рассказали ранее в Киевской городской госадминистрации (КГГА), наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Там подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т.е., одновременно можно включить, к примеру электроплиту и телевизор. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в министерстве энергетики не намерены изменять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона. Таким образом, по крайней мере, до марта 2024 года украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн – независимо от объема потребления.

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