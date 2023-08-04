Украинцам озвучили тариф на свет в августе: сколько нужно платить

В министерстве энергетики не намерены изменять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона. Таким образом, по крайней мере, до марта 2024 года украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн – независимо от объема потребления.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Впрочем, косвенно он допустил возможность того, что расценки все-же будут пересмотрены – подчеркнув, что в министерстве "очень надеются" на прохождения всего отопительного периода с текущим тарифом.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр.

Зачем повысили тариф

Само же повышение стоимости электричества для населения Галущенко назвал вынужденной мерой. Цель этого, по его словам, состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, получившей значительные повреждения от российских атак.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

За свет можно платить в два раза меньше

В то же время, лишних затрат при потреблении света можно избежать. В частности, с помощью двухзонного счетчика, который работает по принципу "день – ночь". То есть, электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухзонного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – 792 грн.

Если часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будут включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же – за дневное. То есть в сумме 528 грн.

Таким образом, только за месяц можно сэкономить более 260 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же энергетики и профильные эксперты уже предупреждают: грядущей зимой украинская энергосистема может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой. Соответственно, отключения света могут вернуться.