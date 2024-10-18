Как украинцам перейти на новый тариф на электроэнергию с октября и что следует сделать в каждой квартире: что нужно знать о стоимости тока

Стоимость электроэнергии после увеличения в июне до 4,32 грн за кВт*ч не изменится, по меньшей мере, до мая 2025-го. Однако уже сейчас каждый украинец может платить за ток по другой цене. 2,64 грн – для тех, кто пользуется электрическим отоплением, и 2,16 грн – для тех, кто купил специальный счетчик и использует ток в определенные часы.

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О том, какие правила действуют в Украине, как изменить тариф и что нужно знать каждому потребителю, читайте в материале OBOZ.UA.

Пересмотрят ли тарифы в Украине? Все ли платят 4,32 грн за кВт*ч?

В Украине для населения действует общий тариф: 4,32 грн за кВт*ч. Однако бывают случаи, когда платить можно меньше. Это касается двух случаев. При этом для перехода на особые тарифы необходимо подать заявления, а в некоторых случаях пройти определенную процедуру. Итак:

платить меньше за электроэнергию могут те, кто имеет только электрическое отопление.

Такая норма действует с 1 октября по 30 апреля на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц. Такие украинцы могут платить за ток по тарифу в 2,64 грн за кВт*ч. Однако, если потратить за месяц 2001 кВт*ч тока, то за весь объем придется платить уже по тарифу 4,32 грн. В результате за 2000 кВт*ч можно платить 5280 грн. А за 2001 кВт*ч – уже 8644,3 грн.

Это правило должно поощрять украинцев, имеющих электрическое отопление, тратить не более 2 тыс. кВт*ч. Здесь следует отметить, что воспользоваться льготным тарифом на отопление могут далеко не все украинцы. В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрический. Если у вас есть централизованное отопление и, например, электрический теплый пол, или если в вашем доме по проекту должно быть централизованное отопление, но оно почему-то не работает, льготного тарифа не будет.

"Нужно понимать, если в частном доме просто отсутствует печное отопление или газовый котел, камин и т.д., а фактически есть только электрокотел, или когда в многоквартирном доме отсутствует централизованное отопление по каким-то причинам и люди сделали себе "теплые полы", но не соблюдали установленный порядок обустройство электрообогрева, то для них эти льготные цены не будут действовать", – говорится в разъяснении директора ООО "Волыньэлектросбыт" Оксаны Гентиш.

То есть перейти на тариф в 2,64 грн за кВт*ч можно только в ситуации, когда в энергетическом паспорте на объект указано, что квартира или дом должны отапливаться электроэнергией.

также особый тариф будет введен для тех украинцев, которые установили двухзонный счетчик (или трехзонный).

Любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трех-) счетчик и платить за электроэнергию части суток по специальному тарифу. Для этого необходимо обратиться к поставщику тока и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Следовательно, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше – 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать этот период, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. Относительно двухзонного счетчика. Один из поставщиков электроэнергии предлагает продажу двухзонного счетчика с учетом стоимости доставки и даже установки под ключ в размере 4099 грн. Предположим, что ежемесячно вы в среднем потребляете 300 кВт*час электроэнергии. Платеж по действующему тарифу составляет 1296 грн. Если вы установите двухзонный счетчик, 100 кВт*ч будете потреблять ночью и 200 кВт*ч – днем, ежемесячный платеж сократится до 1080 грн. То есть ежемесячно вы будете экономить 216 грн.

В таком случае и при условии, что тариф не изменится, покупка и установка двухзонного счетчика полностью окупится за 19 месяцев (т.е. 1,5 года). Однако если тариф на электроэнергию за этот период снова вырастет, то период окупаемости сократится. Также стоит учитывать, что вы можете найти двухзонный счетчик и за 1,5 тыс. грн (стоимость зависит от характеристик, производителя).

Действующий тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года (это прописано в постановлении правительства). Далее решения будут принимать ввиду целого ряда факторов: ситуация в энергосистеме, стоимость электроэнергии на европейском рынке, ситуация в стране, возможность бюджета компенсировать тариф, который будет ниже себестоимости генерации и доставки тока и т.д.

Отключения зимой, вероятно, будут, но ситуация все еще не определена. Вот как нужно подготовиться

Еще несколько месяцев назад энергетические эксперты и даже крупные и серьезные организации строили достаточно пессимистические прогнозы относительно продолжительности отключения электроэнергии зимой. Например, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине спрогнозировала отключение от 4 до 18 часов в сутки. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий.

Однако министр энергетики Герман Галущенко с таким прогнозом не согласился. Он публично заявил: зима может пройти совсем без отключений света (кроме обычных локальных аварий), если россияне не повредят уже восстановленные или до сих пор уцелевшие энергообъекты.

Многое будет зависеть также и от погоды. Если сильный мороз будет продолжаться в течение нескольких суток, потребление тока значительно возрастет и это может усугубить дефицит. Если дефицит не удастся компенсировать за счет импорта, придется ограничивать потребление. И к этому сценарию следует готовиться всем украинцам.

Электрик с 27-летним опытом Игорь Х. рассказывает OBOZ.UA: самое первое, что нужно сделать всем накануне отключений, – установить реле напряжения. "Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки: а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения. Простенькое реле сейчас несколько тысяч стоит. Есть и за 17 тысяч, но это как машина: кто-то на Bentley, а у кого-то KIA. Но обе машины довезут вас из точки "А" в точку "Б"", – говорит электрик.

Реле напряжения настраивается таким образом, чтобы во время "прыжков" (или падения) напряжения не подавать ток в квартиру. Это может спасти электроприборы. "Низкое напряжение даже хуже влияет. У меня вчера была установка реле. Женщина рассказывает: вот у меня два года не было, и ничего же за время отключений не сломалось. Смотрю, а у нее холодильник стоит такой блестящий. Спрашиваю: за сколько брали, потому что мне детям нужно купить. Она говорит цену и рассказывает, вот сломался у меня недавно, то решили не ремонтировать и брать новый. И она не понимает, что у нее и холодильник прослужил меньше, чем должен был, из-за этих перепадов напряжения. У вас может не сразу сгореть техника. Но эти перепады очень сокращают ей срок эксплуатации", – говорит электрик.

Перепады напряжения при дефиците электроэнергии – обычное явление. Об этом неоднократно предупреждали и энергетики. Например, на сайте "Черкассыоблэнерго" разместили объяснения техдиректора Павла Солохи, что могут быть разные отклонения. А по действующим соблюдениям оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения графиков отключения. Кроме того, нужно также позаботиться об утеплении и альтернативных источниках энергии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.