Эвакуация из Киева из-за блэкаута? Как правильно подготовиться к долгим отключениям электричества каждому украинцу

В Украине начался один из самых сложных отопительных сезонов. На этот раз враг атакует не только объекты электрической, но и газовой инфраструктуры. И хотя сценарии полных блэкаутов маловероятны, украинцам стоит быть готовыми к значительным перерывам в отоплении.

Если не будет отопления, Киеву придется эвакуироваться?

Украина уже четвертый отопительный сезон проходит в условиях полномасштабной войны. В этом году повторяется ситуация 2022-го, когда Россия всеми силами пытается уничтожить энергосистему. Годы работы в условиях обстрелов научили украинских энергетиков работать в чрезвычайно тяжелых условиях и справляться с вызовами, которые еще несколько лет назад казались невозможными: как сохранить отопление в городе, когда на ТЭЦ летят баллистические ракеты.

В течение нескольких дней в соцсетях активно распространяется комментарий эксперта по вопросам энергетики Александра Харченко относительно сценария с эвакуацией Киева. Журналисты спросили у него, что будет, если семь-десять дней не будет работать ТЭЦ при температуре минус десять, и он честно объяснил: в таком случае будет техногенная катастрофа, однако при этом такой сценарий, утверждает Харченко, почти невероятен.

Харченко заявил, что "ни одной минуты не допускает", что это возможно. "Мне сегодня задали гипотетически теоретический вопрос: "Что будет, если большой город, как Киев, останется без ТЭЦ, при стабильной, дней на 7-10 температуре минус 10 или ниже, из-за атак?". На что я честно ответил что в таком случае – гипотетически теоретическом – город ждет техногенная катастрофа и надо сливать воду из систем и спасать людей. И это факт", – объяснил эксперт.

И хотя эвакуация города действительно едва ли не худший из возможных сценариев, к длительным отключениям тепла и света стоит быть готовыми. В многоэтажках первое, что стоит сделать – объединиться с соседями. Даже если в вашем доме не создано ОСМД, должна быть инициативная группа, которая возьмется организовать первоочередные шаги и получит базовые технические знания на случай, если сбудется худший сценарий и надо будет спускать воду из системы отопления. Дело в том, что замерзание воды в трубах может привести к их разрушению. И тогда, чтобы восстановить систему, надо будет много времени и средств.

"Первое, что надо сделать, так это осмотреть трубы в подвалах, на чердаках, максимально их утеплить. Этим надо заниматься на уровне всего дома. Затем я бы советовал заняться местами общего пользования, балконами, где они есть, дверями в подъезде, окнами. Должны быть доводчики на дверях, окна должны быть утеплены. Это те меры, которые не требуют много средств и которые быстро можно реализовать", – говорит председатель Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Литвин также советует провести подобные базовые мероприятия по энергоэффективности и у себя дома: проверить окна, утеплить двери. Хотя наибольший результат может дать только комплексное утепление дома (которое обычно проводят накануне отопительного сезона). Рекомендации по такому утеплению может дать профессиональный энергоаудитор. Главная проблема: для таких мероприятий, вероятно, необходимо создавать ОСМД и искать финансирование (это могут быть дополнительные взносы владельцев квартир, кредиты, государственные и городские программы, или комбинации различных источников финансирования).

Именно в тех домах, где реализовали комплексное утепление, лучшие перспективы сохранить комфортные условия проживания даже в условиях нестабильного отопления. Глава одного из ОСМД Бучанского района Киевской области Ирина рассказывает OBOZ.UA: даже в новостройке для прохождения отопительного сезона необходимо провести значительную работу.

"Мы приглашали энергоаудитора, потому что рассматривали возможность через Фонд энергоэффективности принять участие в одной из программ. Документы на программу мы так и не подали, но энергоаудит сделали. У нас был класс энергоэффективности С. Это значит, было что делать. Мы меняли входную группу, потому что у нас была очень некачественная дверь. Меняли резинки на всех окнах, меняли освещение, утепляли технический этаж, все трубы у нас "одеты" сейчас. Если будут значительные проблемы, мы без отопления протянем. Я говорю своим соседям – никто насмерть не замерзнет, буду лично чаем горячим поить", – говорит Ирина.

То, чеготочно не надо делать – так это греться с помощью газовой плиты, утверждает Вадим Литвин. С таким обогревом действительно может быть теплее, однако это опасно для жизни. Продукты горения газа будут оставаться в квартире, кроме того, труба, которая подведена к газовой плите, рассчитана на приготовление пищи, а не на непрерывное отопление.

При каких условиях надо сливать воду в доме и кто это должен делать?

КГГА еще несколько лет назад опубликовали инструкцию, как действовать во время отключений. При том в сообщении они подчеркнули, что такая ситуация возможна исключительно на период проведения восстановительных работ.

Сливать (сдренировать) воду в отопительной системе надо, если температура опускается ниже трех градусов мороза. Решение о сливе воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно.

То есть это либо управляющая компания (в некоторых городах – ЖЭКи), либо ОСМД (в случае, если речь идет о самоуправлении).

Для того, чтобы спустить воду, надо:

Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта. Закрыть задвижки на узле присоединения системы теплопотребления к тепловым сетям (сначала №1 на подающем трубопроводе; затем на № 2 на обратном трубопроводе). Открыть спускники на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место. Открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома. После стекания воды из спускников – закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже. Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при условии соответствующего разрешения теплоснабжающей компании.

Что стоит сделать каждому украинцу:

определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации; вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла;

отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями;

проверьте состояние теплого пола, обогревателей, кондиционера. Проведите техническое обслуживание кондиционера ;

; позаботьтесь вместе с соседями об утеплении подъезда и дома.

Госагентство по вопросам энергоэффективности советует сделать больше и утеплить ограждающие конструкции. Ограждающие конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и тому подобное. "Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Несмотря на все массированные атаки России на гражданскую инфраструктуру, Украина пройдет отопительный сезон. Однако при этом стоит готовиться даже к значительным проблемам с отоплением.