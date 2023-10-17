Как готовиться к отключениям света: энергетики озвучили 5 шагов, которые должны предпринять украинцы

Украинцам, несмотря на отсутствие массовых отключений света, советуют все же "подготовиться к худшему" – перебоям с электроэнергией. Трудности могут начаться в результате российских атак, хотя энергетики делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, в первую очередь, украинцам нужно:

1. Максимально утеплить жилье.

2. Проверить исправность генераторов и аккумуляторных систем (а также повербанков).

4. Обеспечить себе запас воды (как технической, так и питьевой).

5. Найти ближайший "Пункт несокрушимости" и узнать дорогу к нему.

Кроме того, желательно уже сейчас вспоминать, как экономить электроэнергию. Этот совет, по словам Кудрицкого, особенно актуален в самые холодные месяцы года – с ноября по март.

Видео дня

Он также напомнил, что экономное потребление электроэнергии не только помогает энергетической стойкости страны, но и снижает суммы в платежках. Среди прочего, глава "Укрэнерго" посоветовал украинцам не включать энергоемкие приборы в часы вечернего максимума потребления.

"Эти простые вещи можно сделать вместо того, чтобы ожидать: будут ли обстрелы или не будут. Давайте лучше подготовимся... Надо готовиться к худшему, а надеяться на лучшее.", – заявил Кудрицкий.

Напомним, энергетики готовятся к зиме именно по озвученному Кудрицким принципу. Например, по всей стране разработали и утвердили графики отключения электроэнергии. Применять их, правда, пока не собираются – графики будут задействованы только в случае реальной необходимости, т.е. если РФ устроит массированный обстрел энергетики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее энергетики также рассказали, какие 10 вещей нужно иметь на случай отключения света. Запастись всем необходимым лучше заранее.

В Минцифры украинцам также дали инструкцию, как провести интернет, который будет работать без света. Кроме смены тарифного плана или провайдера, абонентам нужно предпринять несколько дополнительных шагов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!