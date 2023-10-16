Графики отключения электроэнергии: когда введут, где дольше всего может не быть света и от чего зависит

В Украине разработали и утвердили графики отключения электроэнергии по всей стране. Одна из самых сложных ситуаций (если не брать во внимание прифронтовые населенные пункты) может быть в Киеве. Здесь возможны отключения тока продолжительностью до 7 часов подряд, согласно разработанным графикам.

Сами графики пока еще не ввели в действие. Но, как только Россия возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру, избежать отключения тока будет крайне сложно. О том, какие графики разработали и от чего они зависят, читайте в материале OBOZREVATEL.

Графики есть, а отключений пока еще нет

До 1 октября энергокомпании в содействии с органами местной власти разработали графики отключения тока. Некоторые опубликовали эти графики еще в прошлом месяце, другие – только недавно. К примеру, свои графики показала компания ДТЭК (они касаются Киева и области, а также Одесской и Днепропетровской областей).

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"Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются", – пояснили в компании. То есть графики будут применять только в том случае, если будет такая необходимость. А необходимость может возникнуть по двум причинам:

ограниченная генерация не сможет покрыть потребности тока;

из-за новых обстрелов со стороны РФ энергетические объекты выйдут из строя.

Вероятность обстрелов – главный риск для энергосистемы. Затишье последних нескольких недель может быть всего лишь подготовкой. В британской разведке уже заявили, что россияне всего лишь накапливают ракеты, чтобы нанести накануне отопительного сезона удар по критической инфраструктуре.

Как и в прошлом году, вероятно, россияне попытаются оставить украинцев без тепла и тока. На этот случай и разработаны графики отключения. К примеру, в Киевской области график выглядит так: два часа без электроэнергии, четыре часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.

Более сложная ситуация ожидается в Киеве. Энергетики предполагают, что длительность гарантированных отключений составит четыре часа, в течение трех часов – период возможных отключений. И только два часа – гарантированный период со светом.

В Днепре возможен график четыре на восемь. То есть жители Днепра, вероятно, будут четыре часа с электроэнергией и столько же – без нее.

В Одесской области график: три часа с отключениями, три часа с возможными отключениями и три часа с электроэнергией. Таким образом, самая сложная ситуация – в столице. Здесь есть проблема с доставкой и распределением электроэнергии. Вместе с тем у столицы из-за большого количества стратегических объектов также самая надежная система ПВО.

Восстановить все объекты энергосистемы не удалось, однако, в отличие от прошлой зимы, на сей раз к обстрелам готовы и энергетики, и силы ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что к началу отопительного сезона все будет готово: и генерация, и доставка тока.

Если в прошлом году спрогнозировать, что Россия открыто пойдет на совершение военных преступлений и будет разрушать гражданскую инфраструктуру, было сложно, то сейчас же Галущенко уверен: агрессор будет наносить удары по энергетическим объектам. Вероятно, отключения будут, однако энергетики готовы ко всем сценариям.

Как подготовиться к отключению электроэнергии?

Если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, отключений избежать не удастся. Впрочем, в Минэнергетики уверяют, что прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении министерства.

Действуют все те же правила. Если вы давно не проверяли проводку, стоит обратиться к электрику. Перепады в напряжении могут привести к новым проблемам. Кроме того, стоит установить реле напряжения. Если щиток находится внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает "вредный" ток.

Помогут также пауэрбанки, аккумуляторные системы, генераторы (если есть техническая возможность для установки). Стоит также сделать запас воды (питьевой и технической) на случай, если в результате отключения электроэнергии также возникнут проблемы с водоснабжением.

Если в прошлом году блэкауты и длительные отключения тока были для большинства украинцев новинкой, то сейчас каждая семья имеет опыт перебоев с питанием, который также стоит использовать и текущей зимой.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast. От того, насколько успешно подготовятся украинские энергетики и военные, зависит будущий отопительный сезон.