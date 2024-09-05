Тяжелый отопительный сезон во время войны: как подготовиться к зиме и существует ли угроза блекаута

Украинцев ожидает один из самых сложных отопительных сезонов. Жесткие графики во время летней жары можно воспринимать в качестве тренировки: согласно худшему сценарию такие графики повторятся и зимой. Однако если в июне-июле украинцы страдали без электроэнергии из-за жары, то в декабре-феврале придется справляться с морозами.

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О том, как долго может быть света зимой и как подготовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Три сценария развития ситуации: что будет зимой и какая угроза

Ситуация с отключениями электроэнергии зимой зависит не только от того, насколько эффективно будут работать энергетики. Есть две неизвестных, которые могут кардинально повлиять на состояние энергосистемы зимой. Это температура воздуха и последствия атак со стороны РФ.

Если в Украине будут сильные морозы, избежать отключений будет крайне сложно. Вместе с тем, разрушительные атаки со стороны РФ способны в отдельных районах и населенных пунктах повлечь за собой краткосрочный блекаут. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверен: "Зимой, что бы мы ни делали, если будет мороз минус 10-15°C, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны".

Если температура зимой будет держаться около нуля, то продолжительность отключений будет меньше. Вместе с тем, если российские военные в очередной раз атакуют объекты энергетической инфраструктуры и достигнут хотя бы часть целей, это может привести к более длительным отключениям.

Например, в июне, в период максимальной жары, жесткие графики отключений (они действовали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях) предусматривали отсутствие электроэнергии в течение семи часов подряд и период с электроэнергией – два часа. Таким образом, в течение суток свет включали всего лишь на шесть часов.

"Если будут наноситься удары... по выводным устройствам атомных станций... то нам будет очень больно. И при определенных условиях электричества может не быть 1-2 дня", – говорит Харченко.

Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго рассказывают: свои оценки и сценарии возможных отключений электроэнергии в ведомстве уже давно подготовили. При этом от публичных прогнозов пытаются удержаться. "Здесь очень осторожная коммуникация должна быть. Есть, конечно, по меньшей мере три сценария. Сейчас восстановление идет очень высокими темпами. Не все можно рассказывать, но то, что нужно делать 8 месяцев, у нас за 2 месяца делают", – рассказывают в министерстве.

Вероятно, по худшему сценарию украинцам придется зимой жить с графиком, который действовал во время летней жары. При том в случае, если Россия не сможет или не станет наносить новые разрушительные удары по энергетике, ситуация может быть несколько лучше. При этом, в любом случае, эксперты советуют готовиться к худшей из возможных ситуаций.

Готовиться нужно к отключению на один-два дня, хотя ситуация может быть значительно лучше

Если до полномасштабной войны в Украине вопрос энергоэффективности рассматривать только для экономии энергоресурсов, то сейчас – это также возможность сохранить комфортные условия даже с перерывами в теплоснабжении.

В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями: через двери и окна, через крышу и через внешние стены. Соответственно, их нужно утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно оббить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.

Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).

Дело в том, что "лоскутное утепление" (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.

Утеплять нужно всю конструкцию. "Это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и т.д. Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Лучший вариант: пригласить энергоаудитора, который проанализирует состояние дома и просчитает толщину и утеплитель, который обеспечит сохранение тепла в доме.

"Утепление конструкций, которые открываются. Это окна, форточки, двери, балконы. Устанавливайте двухкамерные стеклопакеты в окна и на балконах. Когда будете менять входные двери, подгоняйте их по размеру и утепляйте все стыки. Старую дверь можно использовать как дополнительную (двойную дверь), если это конструктивно возможно", – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению.

Предстоящий отопительный сезон, вероятно, будет сложным. Проблемы могут возникнуть и с отоплением, и с энергоснабжением. А как следствие: может ухудшиться ситуация и с водоснабжением. Но если подготовиться к проблемному отопительному сезону и на уровне квартиры, и на уровне дома, все проблемы можно преодолеть.