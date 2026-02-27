Изменилась ли цена аренды квартиры в Киеве: как тяжелая зима повлияла на рынок недвижимости

Рынок аренды жилья в Киеве замер. Средняя цена на съем однокомнатной квартиры в феврале-2026 составила 17 тыс. грн. Это значение не изменилось за последние три месяца. Такие же показатели наблюдались и год назад – в конце февраля 2025-го.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного одним из крупных порталов по недвижимости. По данным аналитов, за последний год пик цен был зафиксирован в августе 2025-го.

Тогда однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 20 тыс. грн. С того момента началось постепенное снижение цен, они упали примерно на 15%.

Но в ноябре цены начали постепенно расти. И они достигли своего максимума в январе-феврале 2026-го.

"Мы видим нетипичную для Киева ситуацию: цена не растет год к году. Для столицы это скорее исключение", – комментирует Людмила Кирюхина, руководительница ЛУН Статистики.

Как изменилась ситуация в разных районах Киева

В большинстве районов Киева снимать квартиру стало дороже, по сравнению с прошлым годом. Однако в Днепровском и Дарницком – цены не изменились. Эти локации больше всего пострадали от отсутствия отопления. По данным портала, цена на аренду квартир в домах без отопления остается стабильной – резкие падения цен отсутствуют.

Рынок жилья в этих районах находится в позиции "ожидания "– владельцы не спешат снижать цены, ориентируясь на декабрь. А для того, чтобы цена упала – недостаточно людей оттуда переезжают в другие локации.

"Возможно, в сложных условиях люди слишком истощены для переезда и просто пережидают кризисный период. В то же время владельцы квартир, вероятно, заняли позицию ожидания и не спешат снижать цены, ориентируясь на декабрьские цены. Они надеются, что ситуация нормализуется быстро", – объясняет Кирюхина.

На конец февраля средняя квартира "ищет" арендатора 10 дней. Спрос почти вернулся к уровню начала января. Период зимних праздников является традиционно периодом низкой заинтересованности в квартирах.

Стоит напомнить, что в январе-феврале Киев переживал жесткие отключения света и перебои с отоплением. OBOZ.UA ранее писал, что в некоторых квартирах на Троещине температура сохранялась на уровне +3 °C , а в часть домов, отопление в нынешнем отопительном сезоне могут уже не вернуть.

