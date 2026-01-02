Херсонская ТЭЦ больше не может работать в обычном режиме: жителям города раздают обогреватели

Российские войска продолжают целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Херсона. Только за первые дни нового года Херсонская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) подверглась более чем десяти прицельным ударам артиллерией и дронами, что сделало невозможной ее работу в нормальном режиме. Из-за рисков для теплоснабжения жителям города выдают обогреватели.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его словам, только за последние два дня по объекту было нанесено более десяти ударов, а утром 2 января произошла очередная атака – зафиксировано четыре попадания.

Из-за постоянных обстрелов Херсонская ТЭЦ больше не может функционировать в обычном режиме. Специалисты компании работают на месте настолько, насколько позволяет ситуация с безопасностью, оценивают масштаб повреждений и определяют дальнейшие шаги для стабилизации ситуации.

"Для нас принципиально защищать людей и быстро реагировать даже в таких условиях", – отметил Корецкий.

Теплоснабжение Херсона: что происходит

В "Нафтогазе" отмечают, что все действия координируются с местными властями, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей Херсона теплом. Из-за невозможности полноценной работы ТЭЦ рассматриваются альтернативные варианты обогрева жилья.

В частности, компания уже доставила в город 1000 электрообогревателей, которые передают жителям. Кроме того, в ближайшее время Херсон получит 500 обогревателей с газовыми баллонами. Еще 1000 таких устройств уже закуплено, сейчас ожидается их доставка для дальнейшей передачи городу.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что эти меры являются вынужденным шагом на фоне системных атак РФ на объекты критической инфраструктуры прифронтовых регионов.

Эксперты и энергетики неоднократно отмечали, что российские удары по теплоэлектроцентралям и котельным являются частью тактики энергетического террора, направленной на создание гуманитарного кризиса и давления на гражданское население. Херсон, который постоянно находится под обстрелами, остается одним из самых уязвимых городов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 января также были зафиксированы новые российские удары по энергетике Украины. На утро были обесточены потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.

