По всей Украине массовые отключения света: когда не будет электроэнергии 2 января
В Украине 2 января введены масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут все регионы – при этом их длительность бзависит от конкретного региона. Также применяются графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: даже когда электроэнергия будет подаватьтся в дом или квартиру, ее стоит использовать экономно. В частности, ранее рекомендовалось не включать "тяжелые" приборы обновременно.
"2 января в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
В частности, в Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", самые жесткие отключения ожидаются в период с 16:00 до 20:00. В это время будут отключать сразу 3 группы потребителей.
В Запорожской области самые жесткие отключения предусмотрены для групп 2.2., 3.2, 5.1, 6.1. Их будут отключать 3 раза.
Графики отключения света для Киева на 2 января.
В целом же, графики могут измениться в течение дня. Поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
