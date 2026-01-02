По всей Украине массовые отключения света: когда не будет электроэнергии 2 января

В Украине 2 января введены масштабные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, ограничения затронут все регионы – при этом их длительность бзависит от конкретного региона. Также применяются графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: даже когда электроэнергия будет подаватьтся в дом или квартиру, ее стоит использовать экономно. В частности, ранее рекомендовалось не включать "тяжелые" приборы обновременно.

"2 января в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

В частности, в Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", самые жесткие отключения ожидаются в период с 16:00 до 20:00. В это время будут отключать сразу 3 группы потребителей.

В Запорожской области самые жесткие отключения предусмотрены для групп 2.2., 3.2, 5.1, 6.1. Их будут отключать 3 раза.

Графики отключения света для Киева на 2 января.

В целом же, графики могут измениться в течение дня. Поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

