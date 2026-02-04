Графики ужесточили почти по всей Украине, в ряде областей аварийные отключения света: какой режим действует 4 февраля

В Украине 4 февраля на фоне последствий массированной атаки РФ и продолжающихся морозов ужесточили графики отключений электроэнергии, объем ограничений увеличен в большинстве регионов. Утром в ряде областей также объявлены аварийные отключения.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщает "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 4 февраля: главное

Аварийные отключения объявлены в Харьковской, Полтавской, Сумской областях . Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

объявлены в . Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Экстренный режим без почасового расписания продолжается на левом берегу в Киеве .

. В Одессе и части Одесской области – большое количество аварий.

– большое количество аварий. Во всех остальных областях – графики почасовых отключений . При этом в большинстве регионов с утра отключений стало больше, по сравнению с OBOZ.UAзапланированным с вечера объемом.

. При этом в большинстве регионов с утра отключений стало больше, по сравнению с OBOZ.UAзапланированным с вечера объемом. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: ситуация с графиками

Киев

В Дарницком и Днепровском районах на левом берегу Днепра действуют экстренные отключения. В остальной части города продолжают действовать графики включений.

Речь идет о временных индивидуальных графиках. Они неравномерны по районам и не привязаны к старым группам (очередям) потребителей.

Ситуация на левом берегу очень сложная. В частности, сильные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для домов.

Киевская область

На Киевщине действуют жесткие графики отключения света. Обесточивание продолжаются по 7 часов каждое.

Одесская область

В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районах, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды. В части Одесской области там, где есть техническая возможность, применяются графики стабилизационных отключений:

Кировоградская область

Около 09:00 график был ужесточен. Облэнерго опубликовало такое расписание:

1.1 – 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24 (суммарно 15 часов);

– 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24 (суммарно 15 часов); 1.2 – 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-20, 21-24 (суммарно 16 часов);

– 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-20, 21-24 (суммарно 16 часов); 2.1 – 02-05, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 21-24 (суммарно 15 часов);

– 02-05, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 21-24 (суммарно 15 часов); 2.2 – 02-04, 05-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24 (суммарно 15 часов);

– 02-04, 05-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24 (суммарно 15 часов); 3.1 – 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-21, 22-24 (суммарно 17 часов);

– 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-21, 22-24 (суммарно 17 часов); 3.2 – 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24 (суммарно 16 часов);

– 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24 (суммарно 16 часов); 4.1 – 00-03, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22 (суммарно 15 часов);

– 00-03, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22 (суммарно 15 часов); 4.2 – 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22 (суммарно 17 часов);

– 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22 (суммарно 17 часов); 5.1 – 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23 (суммарно 15 часов);

– 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23 (суммарно 15 часов); 5.2 – 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22, 23-24 (суммарно 15 часов);

– 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22, 23-24 (суммарно 15 часов); 6.1 – 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22 (суммарно 16 часов);

– 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22 (суммарно 16 часов); 6.2 – 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22 (суммарно 16 часов).

Днепропетровская область

Действуют жесткие графики отключения света. Большинство обесточиваний длится по 7 часов каждое.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений:

1.1 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);

– 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов); 1.2 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);

– 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов); 2.1 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);

– 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов); 2.2 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);

– 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов); 3.1 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);

– 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов); 3.2 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);

– 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов); 4.1 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);

– 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов); 4.2 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);

– 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов); 5.1 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);

– 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов); 5.2 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);

– 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов); 6.1 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);

– 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов); 6.2 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов).

Львовская область

По сравнению с прошлым днем отключений стало больше. Теперь они касаются всех групп потребителей.

Житомирская область

После 09:00 график был усилен.

Черкасская область

Действует обновленный почасовой график. Он предусматривает большую продолжительность отключений, чем планировалось ранее.

1.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);

– 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов); 1.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:30 (суммарно 12,5 часов);

– 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:30 (суммарно 12,5 часов); 2.1 – 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-00:00 (суммарно 12,5 часов);

– 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-00:00 (суммарно 12,5 часов); 2.2 – 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-00:00 (суммарно 11,5 часов);

– 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-00:00 (суммарно 11,5 часов); 3.1 – 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 22:30-00:00 (суммарно 15 часов);

– 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 22:30-00:00 (суммарно 15 часов); 3.2 – 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-00:00 (суммарно 12 часов);

– 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-00:00 (суммарно 12 часов); 4.1 – 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:30 (суммарно 12,5 часов);

– 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:30 (суммарно 12,5 часов); 4.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-00:00 (суммарно 14,5 часов);

– 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-00:00 (суммарно 14,5 часов); 5.1 – 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-00:00 (суммарно 11 часов);

– 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-00:00 (суммарно 11 часов); 5.2 – 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часов);

– 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часов); 6.1 – 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (суммарно 12,5 часов);

– 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (суммарно 12,5 часов); 6.2 – 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00, 23:30-00:00 (суммарно 14 часов).

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела 3 февраля в Харькове по состоянию на вечер 853 многоэтажки оставались без тепла. Станции метрополитена, а также специальные вагоны УЗ на железнодорожном вокзале работают как круглосуточные пункты обогрева.

