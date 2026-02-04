Графики ужесточили почти по всей Украине, в ряде областей аварийные отключения света: какой режим действует 4 февраля
В Украине 4 февраля на фоне последствий массированной атаки РФ и продолжающихся морозов ужесточили графики отключений электроэнергии, объем ограничений увеличен в большинстве регионов. Утром в ряде областей также объявлены аварийные отключения.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщает "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 4 февраля: главное
- Аварийные отключения объявлены в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Экстренный режим без почасового расписания продолжается на левом берегу в Киеве.
- В Одессе и части Одесской области – большое количество аварий.
- Во всех остальных областях – графики почасовых отключений. При этом в большинстве регионов с утра отключений стало больше, по сравнению с OBOZ.UAзапланированным с вечера объемом.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключения электроэнергии по областям: ситуация с графиками
Киев
В Дарницком и Днепровском районах на левом берегу Днепра действуют экстренные отключения. В остальной части города продолжают действовать графики включений.
Речь идет о временных индивидуальных графиках. Они неравномерны по районам и не привязаны к старым группам (очередям) потребителей.
Ситуация на левом берегу очень сложная. В частности, сильные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для домов.
Киевская область
На Киевщине действуют жесткие графики отключения света. Обесточивание продолжаются по 7 часов каждое.
Одесская область
В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районах, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды. В части Одесской области там, где есть техническая возможность, применяются графики стабилизационных отключений:
Кировоградская область
Около 09:00 график был ужесточен. Облэнерго опубликовало такое расписание:
- 1.1 – 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24 (суммарно 15 часов);
- 1.2 – 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-20, 21-24 (суммарно 16 часов);
- 2.1 – 02-05, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 21-24 (суммарно 15 часов);
- 2.2 – 02-04, 05-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24 (суммарно 15 часов);
- 3.1 – 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-21, 22-24 (суммарно 17 часов);
- 3.2 – 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24 (суммарно 16 часов);
- 4.1 – 00-03, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22 (суммарно 15 часов);
- 4.2 – 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22 (суммарно 17 часов);
- 5.1 – 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23 (суммарно 15 часов);
- 5.2 – 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22, 23-24 (суммарно 15 часов);
- 6.1 – 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22 (суммарно 16 часов);
- 6.2 – 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22 (суммарно 16 часов).
Днепропетровская область
Действуют жесткие графики отключения света. Большинство обесточиваний длится по 7 часов каждое.
Харьковская область
В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений:
- 1.1 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);
- 1.2 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);
- 2.1 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);
- 2.2 – 02-09, 12:30-19:30, 23-24 (суммарно 15 часов);
- 3.1 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);
- 3.2 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);
- 4.1 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);
- 4.2 – 00-02, 05:30-12:30, 16-23 (суммарно 16 часов);
- 5.1 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);
- 5.2 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);
- 6.1 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов);
- 6.2 – 00-05:30, 09-16, 19:30-24 (суммарно 17 часов).
Львовская область
По сравнению с прошлым днем отключений стало больше. Теперь они касаются всех групп потребителей.
Житомирская область
После 09:00 график был усилен.
Черкасская область
Действует обновленный почасовой график. Он предусматривает большую продолжительность отключений, чем планировалось ранее.
- 1.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);
- 1.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:30 (суммарно 12,5 часов);
- 2.1 – 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-00:00 (суммарно 12,5 часов);
- 2.2 – 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-00:00 (суммарно 11,5 часов);
- 3.1 – 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 22:30-00:00 (суммарно 15 часов);
- 3.2 – 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-00:00 (суммарно 12 часов);
- 4.1 – 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:30 (суммарно 12,5 часов);
- 4.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-00:00 (суммарно 14,5 часов);
- 5.1 – 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-00:00 (суммарно 11 часов);
- 5.2 – 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часов);
- 6.1 – 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (суммарно 12,5 часов);
- 6.2 – 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00, 23:30-00:00 (суммарно 14 часов).
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела 3 февраля в Харькове по состоянию на вечер 853 многоэтажки оставались без тепла. Станции метрополитена, а также специальные вагоны УЗ на железнодорожном вокзале работают как круглосуточные пункты обогрева.
