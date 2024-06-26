Графики отключения электроэнергии в Украине переписали: почему период без света увеличили вдвое

В Украине переписали графики отключения электроэнергии. В результате в некоторых областях период без света увеличился вдвое. Так, в Киевской области вместо двух гарантированных часов без электроэнергии подряд свет будут отключать минимум на четыре часа, а в Полтавской области гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов в сутки.

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О том, почему и как увеличили продолжительность отключений и когда изменится ситуация, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и как долго не будет света: графики переписали

"Мы обновили графики стабилизационных отключений, чтобы они лучше соответствовали текущей ситуации в энергосистеме и дефициту электроэнергии, значительно выросшему после весенних и летних массированных атак РФ", – пояснили в "ДТЭК Киевские региональные электросети". Киевщина с 24 июня живет по новым графикам: продолжительность отключений увеличилась.

Чтобы "лучше соответствовали текущей ситуации" означает, что лимитов, выделяемых на область, больше не хватает. Потребление выросло из-за жары, поэтому приходится отключать ток на более длительный период.

Что изменилось:

увеличилось количество групп отключений;

продолжительность гарантированного отключения в воскресенье будет меньше, чем в субботу или в будние дни;

продолжительность отключений увеличили вдвое: с 2 до 4 часов.

Например, 25 июня, согласно действующему графику отключения электроэнергии, в Крюковщине Киевской области свет должны гарантированно включить на два часа в 13:00 и на два часа в 22:00. При этом с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 гарантированы отключения и с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00 возможны отключения.

По старому графику по этому же адресу было предусмотрено гарантированное отключение с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00. Обновленный график приведет к увеличению продолжительности отключения вдвое.

Киевская область далеко не единственная за последние дни столкнулась с неприятными переменами. "Это необходимый шаг в ответ на сложную ситуацию в энергосистеме из-за массированных вражеских обстрелов, которые продолжаются с марта этого года. Новые графики позволят пройти более стабильно и прогнозируемо летние пики нагрузки", – пояснили в "ДТЭК Днепровские электросети". Еще несколько недель назад Днепропетровской области ограничений хватало, чтобы использовать графики лишь часть суток.

Теперь же пришлось не просто вводить графики на все сутки, но и ужесточить их. Ранее в Днепре и области вообще не использовали серые зоны. В некоторых городах на Днепропетровщине действовал график четыре на четыре (четыре часа со светом и четыре – без).

Новый график:

гарантированный период со светом сократили с 14 до 2 часов (в семь раз!); период без света в течение дня увеличили с 6 до 12 часов (по 4 часа подряд);

ввели серую зону (период возможных отключений).

"Чтобы вернуться к графикам 4/4, должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго", – сообщили в ДТЭК.

Значительно ухудшилась ситуация и в Полтавской области. Ранее график для первой очереди предусматривал гарантированный период со светом: с 00:00 до 04:00. С 04:00 до 06:30 было гарантировано отключение, затем до 07:30 – час возможных отключений и с 07:30 до 10:00 – гарантированный период с электроэнергией, затем – снова 2,5 часа без света, час – возможные отключения и 2,5 часа – со светом.

В общей сложности за все сутки свет гарантированно отключали на 7,5-9,5 часа. В новом графике для первой группы гарантированный период без света – до 16 часов в сутки. Для первой группы гарантированный период со светом сократился с 11,5 до 6 часов. То есть почти вдвое.

Но графики изменили далеко не всем. В Николаевской области действует самый простой вариант: два часа со светом, два – без, два часа – возможные отключения. Изменения в графиках не касались продолжительности отключений. В Черниговской области график также не изменился (три часа со светом, три – без, три – возможное отключение). В Черкассах: два часа без света, четыре – со светом.

Свой график можно просмотреть по ссылке в таблице.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC3.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему тариф повысили, а отключений стало только больше

В преддверии повышения тарифа на электроэнергию в соцсетях распространялась настоящая теория заговора. Мол, ток отключают только для того, чтобы объяснить рост тарифа, и, как только электричество подорожает, отключать свет перестанут.

Это, конечно, неправда. Вместе с тем даже в официальных сообщениях повышение тарифа связывали с необходимостью ремонтировать и восстанавливать энергетические объекты. И хотя на такие ремонты уходят месяцы, некоторые поверили, что после изменения тарифа отключения исчезнут или будут минимизированы. К сожалению, это невозможно.

На самом деле энергетики еще в мае, до повышения тарифа, предупреждали: летом будет тяжелая ситуация, а максимальный дефицит ожидается в июле. Об этом также предупреждали и в "Укрэнерго".

"Понятно, что мы с вами входим в период повышенных температур. Во время жары потребление может расти, поэтому графики почасовых отключений, которые применяются для компенсации дефицита, могут быть", – пояснила OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. В результате атак РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности. Это равноценно совокупному потреблению в Словакии и странах Балтии.

Когда станет лучше

АЭС до войны, согласно оценкам Dixi Group, генерировали 13,8 ГВт с 47,1 ГВт общей генерирующей мощности. Сейчас максимум из всех источников составляет всего 20,6 ГВт. Однако это, повторимся, максимум, на самом же деле сейчас удается генерировать гораздо меньше тока. Минэнерго точные цифры не называет, но эксперты посчитали, что АЭС за время войны снизили генерацию с 13,8 до 7,6 ГВт (в 1,8 раза).

ТЭС и ТЭЦ – с 17,1 до 2,5 ГВт (в 6,84 раза). Ситуация значительно ухудшилась по сравнению с апрелем прошлого года. Тогда ТЭС и ТЭЦ давали 6 ГВт.

Елена Лапенко, генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group, во время презентации исследования, на котором присутствовал OBOZ.UA, рассказала: потери ТЭС и ТЭЦ могут быть на уровне 85%, доступная мощность будет на уровне 2,5 ГВт.

Улучшить ситуацию может выход из ремонта энергоблоков АЭС, однако это произойдет не скоро. СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook пишет, что "в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме вышеописанных проблем с генерацией добавляется рост потребления".

Жесткие ограничения будут действовать до августа, считает Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго".

"Потом я ожидаю незначительных улучшений в результате разного набора факторов, начиная с выхода из активной фазы ремонтов (речь идет о ремонтах на АЭС. – Ред.), будет присутствовать большое количество солнечной генерации, еще будет тепло, но уже не жарко".

Однако с началом отопительного сезона ситуация снова ухудшится из-за значительного роста потребления тока. Кроме того, едва ли не самым главным фактором остается вопрос безопасности. Никто не может спрогнозировать, когда и как успешно Россия устроит очередную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру. И если объекты "Укрэнерго" относительно защищены и не получили значительных повреждений, то ТЭЦ, ТЭС, ГЭС защитить от прямого попадания ракетой пока может только ПВО.

При любом сценарии графики отключений электроэнергии будут усиливаться в следующие недели. На ситуацию может повлиять каждый, отказавшись от использования потребляющих большое количество тока кондиционеров и электроприборов. По крайней мере, в пиковые часы.