Графики отключения электроэнергии в Киеве: когда не будет света в "серой зоне"

В Киеве по указанию "Укрэнерго" графики отключений 12 июля будут применяться на протяжении всех суток. При этом, по меньшей мере, с 16.00 до 23.00 электроэнергию будут отключать даже в период "возможных отключений" ("серая зона").

Видео дня

"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – сообщают в ДТЭК. Как говорится в сообщении "Укрэнерго", с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ожидает улучшения ситуации после того, как спадет жара. При этом в сентябре есть шансы вообще избегать отключений. "Ситуация не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд на улучшение с конца июля, как мы и прогнозировали. В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже есть неплохие шансы избегать отключений", – сказал Владимир Кудрицкий.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!