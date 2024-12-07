Графики отключения электроэнергии на 7 декабря изменят: как долго не будет света
В Украине 7 декабря графики отключения электроэнергии планируют применять с 09:00 до 20:00. Будет действовать минимальное ограничение.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, будет действовать одна очередь отключений. "Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику", – говорится в сообщении.
Для промышленности и бизнеса будут действовать ограничения с 08:00 до 21:00. В компании напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие количества очередей отключений количеству часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине заморозили тарифы на ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет среди прочего об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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