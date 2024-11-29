Графики отключения электроэнергии на 29 ноября изменили: когда не будет света
В Украине 29 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. Объем мер ограничения будет зависеть от времени. Больше отключений ожидается с 14.00 до 18.00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Какие графики будут применять:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток. Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику", - отмечают в ведомстве.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждый кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.
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