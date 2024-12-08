Графики отключений света значительно ослабли: чего ждать украинцам дальше

Благодаря слаженным действиям энергетиков и поддержке международных партнеров, 8 декабря Украина впервые прошла без графиков отключений для населения. В дальнейшем в рабочие дни возможны частичные отключения, но их объем будет значительно меньше, чем раньше.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, в настоящее время в Украине действуют только одна очередь отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Это позволило избежать отключений для бытовых потребителей, хотя возможны локальные исключения. Основными факторами, способствовавшими этому, стали:

непрерывные возобновляемые работы , продолжающиеся по всей стране;

, продолжающиеся по всей стране; увеличение импорта электроэнергии , что помогает стабилизировать ситуацию в условиях дефицита генерации;

, что помогает стабилизировать ситуацию в условиях дефицита генерации; уменьшение потребления, которое позволяет балансировать энергосистему даже при повышенных зимних нагрузках.

"Впереди еще много работы, но прогресс очевиден. Это уже почувствовали наши граждане, и мы благодарны энергетикам за проделанную работу", - подчеркнул народный депутат.

Масштабные российские обстрелы нанесли серьезный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Повреждение большей части генерации электроэнергии привело к необходимости введения графиков отключений, ставших неотъемлемой частью жизни миллионов украинцев.

Несмотря на это, благодаря профессионализму энергетиков и поддержке международных партнеров постепенно возобновляется функционирование энергосистемы. По словам Нагорняка, ситуация с электроснабжением значительно улучшилась по сравнению с предыдущими неделями.

В рабочие дни, когда потребление электроэнергии традиционно растет, возможен частичный возврат к графикам отключений. Однако, как отмечает Нагорняк, их объем, вероятно, будет значительно меньше, чем в предыдущие периоды.

Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий атак и восстановлением генерационных мощностей. "Говорить о полном восстановлении еще рано, но мы двигаемся в правильном направлении", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон. Речь идет об объединении графиков некоторых областей в несколько возможно в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!