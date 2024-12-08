Графики отключений света значительно ослабли: чего ждать украинцам дальше
Благодаря слаженным действиям энергетиков и поддержке международных партнеров, 8 декабря Украина впервые прошла без графиков отключений для населения. В дальнейшем в рабочие дни возможны частичные отключения, но их объем будет значительно меньше, чем раньше.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, в настоящее время в Украине действуют только одна очередь отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
Это позволило избежать отключений для бытовых потребителей, хотя возможны локальные исключения. Основными факторами, способствовавшими этому, стали:
- непрерывные возобновляемые работы, продолжающиеся по всей стране;
- увеличение импорта электроэнергии, что помогает стабилизировать ситуацию в условиях дефицита генерации;
- уменьшение потребления, которое позволяет балансировать энергосистему даже при повышенных зимних нагрузках.
"Впереди еще много работы, но прогресс очевиден. Это уже почувствовали наши граждане, и мы благодарны энергетикам за проделанную работу", - подчеркнул народный депутат.
Масштабные российские обстрелы нанесли серьезный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Повреждение большей части генерации электроэнергии привело к необходимости введения графиков отключений, ставших неотъемлемой частью жизни миллионов украинцев.
Несмотря на это, благодаря профессионализму энергетиков и поддержке международных партнеров постепенно возобновляется функционирование энергосистемы. По словам Нагорняка, ситуация с электроснабжением значительно улучшилась по сравнению с предыдущими неделями.
В рабочие дни, когда потребление электроэнергии традиционно растет, возможен частичный возврат к графикам отключений. Однако, как отмечает Нагорняк, их объем, вероятно, будет значительно меньше, чем в предыдущие периоды.
Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий атак и восстановлением генерационных мощностей. "Говорить о полном восстановлении еще рано, но мы двигаемся в правильном направлении", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон. Речь идет об объединении графиков некоторых областей в несколько возможно в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.
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