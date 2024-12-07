Новые графики отключения электроэнергии и разделение областей по группам: через несколько недель ситуация может кардинально измениться

В Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон. Речь идет об объединении графиков некоторых областей в несколько возможно в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

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Об этом РБК-Україна сообщили несколько источников в энергетической отрасли. Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов "без света" для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

В каждой области инсталлируются отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других – по 2, причем с разной частотой . И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

По всей стране вводить одинаковые графики нельзя – это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько возможно в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке – чтобы не создавать большие сплошные территории с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут за определенными очередями в одно и то же время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет в других зонах.

Но это только один из вариантов. Есть другое предложение для установки более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подчерки и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений не будет изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на целый ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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