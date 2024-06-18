Графики отключений света ужесточили по всей Украине: энергетики объявили новое расписание на 19 июня
В Украине 19 июня графики отключений электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. В течение всех суток свет по часам будет подаваться и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Как объяснили энергетики, причина ужесточения графиков по всей стране – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.
18 июня применения графиков удалось избежать с 10 утра до 15 часов дня. "Хотя сегодня в течение дня были пересмотрены ограничения, завтра графики будут действовать все сутки", – объяснил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
"Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе.
В целом режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением. Именно такие графики будут действовать 19 июня по всей Украине.
Однако следует помнить, что если установленный "Укрэнерго" лимит не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно экономить электроэнергию и следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
График отключения электроэнергии: ссылки по областям Украины
Как сообщал OBOZ.UA, состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 балла из 12, и без возврата Запорожской АЭС ограничения в потреблении электроэнергии будут действовать еще две зимы. Для восстановления мощностей энергосистемы требуется около двух лет.
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