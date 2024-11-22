Графики отключений света начали составлять по-новому: украинцам объяснили, что изменилось

Из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться несколько раз в сутки. Поэтому энергетики не могут давать прогнозы хотя бы на день вперед.

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Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко. объяснил, почему графики отключения света изменяются несколько раз в сутки. Он посоветовал пользователям следить за графиком возможных отключений на неделю и настроить уведомления в Telegram-ботах.

"Ситуация не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед. Мы живем в сложное время. Энергетики работают 24/7, чтобы улучшить состояние системы и повысить ее устойчивость", – говорит гендиректор Yasno.

Он отметил, что на графики отключения света влияют разные факторы: погодные условия, масштабные ремонтные работы, российские атаки на энергосистему. Поэтому следует следить за графиком вероятных отключений.

"Фактический график не противоречит вероятному, а значит, в последнем указаны временные промежутки, когда свет должен быть гарантирован. Да, этих слотов меньше, чем хотелось бы, и они действуют только при отсутствии экстренных отключений. Последние возможны в случае обстрелов или серьезных изменений в работе энергосистемы", – объяснил Коваленко.

В графиках возможные отключения обозначены серым цветом, часы со светом – белым. Графики доступны:

на сайтах Yasno и ДТЭК;

в чат-ботах;

приложениях.

Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявил, что отмена графиков отключений зависит от солнечной погоды, низкого потребления электроэнергии и стабильности энергосистемы в условиях безопасности. Энергетики работают круглосуточно, и количество очередей отключений уменьшено, что дает надежду на дальнейшее улучшение ситуации.

По его словам, в случае солнечной погоды дополнительное поколение от солнечных электростанций может обеспечить до 1 гигаватта мощности в сети. Это позволит экономить ресурсы на пиковых вечерних часах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за массовых отключений электроэнергии увеличится количество скачков напряжения. Это приводит к порче техники. Закон обязывает облэнерго поставлять электроэнергию, характеристики которой отвечают стандартам. Однако на время плановых отключений дефицита тока и атак на энергетику такие нормы не действуют.

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