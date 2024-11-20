Отключение света отменили в семи областях Украины: где все равно будут графики

В Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Сумской областях графики отключений электроэнергии отменены. В других регионах графики смягчены – применяется только одна очередь отключений.

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Об этом сообщили местные облэнерго. Такое решение было принято "Укрэнерго" в связи с улучшением ситуации в энергосистеме.

Это позволило обеспечить стабильное электроснабжение в отдельных регионах. В частности, графики отключений электричества полностью отменены в следующих областях:

Харьковская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Ровенская,

Тернопольская,

Сумская.

После массированной атаки 17 ноября энергетическая система Украины получила серьезные повреждения. Как сообщают в "Укрэнерго", благодаря упорной работе энергетиков удалось стабилизировать ситуацию в части регионов. Это позволило просмотреть графики отключений.

К примеру, в "Прикарпатьеоблэнерго" отметили, что графики в Ивано-Франковской области отменены к отдельному указанию. Подобная информация поступила и от "Закарпатьяоблэнерго" – сегодня почасовых отключений в Закарпатской области не будет.

Во Львовской области в течение суток электроснабжение почти не ограничивалось, лишь короткое отключение одной очереди длилось с 7:00 до 8:00. А в Сумской области команда об отмене отключений поступила в 7:45.

В других регионах Украины графики почасовых отключений остаются в силе. Однако ощутимо смягчение: в большинстве областей действует только одна очередь отключений вместо двух или трех. По информации "Укрэнерго", это означает, что свет у потребителей будет доступен даже в часы, когда ранее планировались гарантированные отключения.

Также компания напоминает о важности рационального потребления электроэнергии, особенно в пиковые часы – утром и вечером. Это поможет стабилизировать систему и избежать аварийных отключений.

Точный график отключения можно узнать на сайте оператора распределительной системы, т.е. облэнерго. В разных областях Украины применяются разные графики, однако в целом существует соотношение количества очередей отключений с количеством часов без света.

1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-страж-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

При этом следует учитывать, что в Одесской области еще продолжается ликвидация последствий российской атаки. Поэтому в Одесской области до сих пор применяются экстренные отключения без предупреждений и расписания. Также в Киеве, Киевской и Днепропетровской области изменился подход к публикуемым для потребителей графикам. В ДТЭК сообщили, что график будет состоять из двух зон:

света – электричество есть;

темная – свет отсутствует (как на примере скриншота ниже).

В то же время старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте оператора системы распределения. Их все еще можно использовать, если они более привычны.

Энергетики работают в усиленном режиме, восстанавливая поврежденное оборудование. По прогнозам экспертов, существенное сокращение отключений возможно уже в ближайшие дни, однако полный отказ от графиков зависит от стабильности ситуации. Советник премьер-министра Юрий Бойко отметил, что возобновление энергетической инфраструктуры продолжается в режиме 24/7, но угроза новых атак остается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут рассчитывать на существенное сокращение графиков отключений света уже через несколько дней, но для полного отказа от них требуется несколько недель. Энергетики продолжают работать в три смены, чтобы возобновить электроснабжение, несмотря на масштабные разрушения.

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