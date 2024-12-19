График отключений света на 20 декабря: будут ли ограничения и чего ждать

В Украине в пятницу, 20 декабря, скорее всего, не планируется вводить графики отключений света. Если ситуация не изменится (что тоже возможно), украинцы могут провести без отключений уже четвертый день подряд.

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Об отсутствии планов отключать электроэнергию бытовым потребителям говорится в сообщении системы "Киев Цифровой" "("КЦ"). При этом "Укрэнерго" уже второй день кряду не сообщает о планах применять или не применять ограничения.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", – отмечается в уведомлении, которое появилось в "КЦ" вечером 19 декабря. Также в приложении напоминают украинцам о необходимости экономить электричество.

Данные "Киева Цифрового" подтвердил также СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. "Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пора заплатить за свет", – написал он на своей странице в Facebook.

Впрочем, всегда следует учитывать, что ситуация с графиками может неожиданно измениться. Это происходит из-за того, что энергосистема страны весьма динамична. Чтобы не пропустить важные обновления, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

Потому с 16 декабря 2024 года в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Эти графики, как объяснил Харченко, позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также НКРЭКУ установила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который примерно на 30% выше предыдущего. Следует понимать, что это решение повлияет на расходы только коммерческих потребителей. Для бытовых потребителей в Украине продолжает действовать фиксированный тариф – они будут и в дальнейшем платить за свет по 4,32 грн/кВт*ч.

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