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График отключений света на 20 декабря: будут ли ограничения и чего ждать

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
4,0 т.
Будут ли отключения света 20 декабря

В Украине в пятницу, 20 декабря, скорее всего, не планируется вводить графики отключений света. Если ситуация не изменится (что тоже возможно), украинцы могут провести без отключений уже четвертый день подряд.

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Об отсутствии планов отключать электроэнергию бытовым потребителям говорится в сообщении системы "Киев Цифровой" "("КЦ"). При этом "Укрэнерго" уже второй день кряду не сообщает о планах применять или не применять ограничения.

Отключения света 20 декабря будут или нет

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", – отмечается в уведомлении, которое появилось в "КЦ" вечером 19 декабря. Также в приложении напоминают украинцам о необходимости экономить электричество.

Данные "Киева Цифрового" подтвердил также СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. "Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пора заплатить за свет", – написал он на своей странице в Facebook.

Чего ждать от отключений света

Впрочем, всегда следует учитывать, что ситуация с графиками может неожиданно измениться. Это происходит из-за того, что энергосистема страны весьма динамична. Чтобы не пропустить важные обновления, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

Потому с 16 декабря 2024 года в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Эти графики, как объяснил Харченко, позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также НКРЭКУ установила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который примерно на 30% выше предыдущего. Следует понимать, что это решение повлияет на расходы только коммерческих потребителей. Для бытовых потребителей в Украине продолжает действовать фиксированный тариф – они будут и в дальнейшем платить за свет по 4,32 грн/кВт*ч.

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