В Украине повысили один из тарифов на электроэнергию: кого зацепит и сколько будет платить население

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который примерно на 30% выше предыдущего. Следует понимать, что это решение повлияет на расходы только коммерческих потребителей. Для бытовых потребителей в Украине продолжает действовать фиксированный тариф – они будут и в дальнейшем платить за свет по фиксированному тарифу 4,32 грн/кВт*ч.

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Решение было принято на заседании НКРЭКУ 19 декабря. Как сообщает ExPro, тариф на передачу электричества на 2025 год установлен на уровне 686,23 грн/МВт*ч.

Тариф на передачу – это плата за услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителя к бизнес-потребителю. "Впервые за последние 4 года тариф на передачу учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей", – цитирует издание главу НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта.

При этом в мае-2024 "Укрэнерго" предлагало увеличить тариф на передачу на 2025 год на 48% – до 783,71 грн/МВт*ч. То есть утвержденное повышение стоимости оказалось ниже пожеланий компании.

Также сообщается, что тариф на услуги по передаче электрической энергии для предприятий зеленой металлургии на 2025 год составит 359,55 грн/МВт*ч. Это на 1,4% ниже действующего тарифа в 364,7 грн/МВт*ч. В то же время на 5% снижен тариф на услуги по диспетчерскому управлению – на 2025 год он установлен на уровне 98,97 грн/МВт*ч.

Тариф на свет для населения: сколько должны платить украинцы

В Украине тарифы на электроэнергию для домохозяйств останутся неизменными как минимум до 1 мая 2025 года. Это означает, что в течение зимнего периода 2024-2025 годов стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн/кВт*ч, независимо от тарифа на передачу.

Однако следует отметить, что в Украине фактически применяются различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные тарифы для тех, у кого установлено электрическое отопление. В частности:

После увеличения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года был введен льготный тариф для использования электроэнергии в целях отопления.

Для таких потребителей в отопительный сезон стоимость каждого киловатт-часа составляет 2,64 грн. Однако существуют ограничения. По льготному тарифу "для отопления" можно оплачивать только первые 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в течение периода с 1 октября по 30 апреля.

При наличии двухтарифного счетчика ("день-ночь") применяются два разных тарифа: дневной и ночной.

Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и равен основному тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. В ночное же время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по льготному тарифу. Он вполовину ниже действующего (и дневного) – применяется коэффициент 0,5, т.е. сейчас это 2,16 грн/кВт*ч.

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа.

В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше, а в ночные – втрое меньше. Так, тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) составляет 1,728 грн/кВт*ч; тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч; тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом с 1 января в Украине пересчитают платежки за доставку газа. Часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

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