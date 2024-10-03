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Государство не будет назначать субсидию всем украинцам автоматически: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Роман Костюченко
Коммуналка
3 минуты
1,2 т.
Государство не будет назначать субсидию всем украинцам автоматически

Для большинства украинцев, которым назначали субсидию во время неотапливаемого сезона, Пенсионный фонд (ПФУ) произведет расчет самостоятельно. Однако некоторым потребителям коммунальных услуг все же придется обратиться в органы ПФУ для расчета и назначения субсидий – в частности, тем, кто раньше не получал эту помощь от государства и планирует оформить жилищную субсидию впервые.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: также для назначения субсидий нужно обратится в ПФУ тем, кому не была назначена субсидия в предыдущем периоде из-за имеющейся задолженности – "однако ее удалось погасить или реструктуризировать".

"Кроме того, если у вас произошли изменения в имущественном состоянии или составе семьи, изменился социальный статус или перечень жилищно-коммунальных услуг, нужно предоставить в ПФУ информацию о таких изменениях в течение 30 дней", – рассказали в министерстве.

Кому рассчитают субсидию автоматически

В то же время, отмечается, некоторым категориям потребителей субсидию рассчитают автоматически. Это:

  • домохозяйства, чья выплата в неотапливаемый сезон равнялась 0 грн;
  • те потребители, которым назначали субсидию во время неотапливаемого сезона, и которые не входят в вышеописанные категории.

Кто имеет право на оформление субсидии

Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:

  • лица, зарегистрированные в доме/квартире;
  • лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;
  • внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – при чем даже без заключения договора аренды;
  • несовершеннолетние дети, оставшийся без родительской опеки или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);
  • индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – рассказали на Правительственном портале.

Как подать заявление на субсидию

Подать же заявление на назначение субсидии можно в несколько способов. В частности:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
  • в центрах предоставления административных услуг
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Что делать, если в получении субсидии отказали

В то же время, подчеркивается, в получении субсидии может быть отказано – к примеру, из-за ошибок в заявлении или предоставлении не всех документов. В таком случае:

  • Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.
  • Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период – 2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн/кВт*ч.

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