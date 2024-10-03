Государство не будет назначать субсидию всем украинцам автоматически: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Для большинства украинцев, которым назначали субсидию во время неотапливаемого сезона, Пенсионный фонд (ПФУ) произведет расчет самостоятельно. Однако некоторым потребителям коммунальных услуг все же придется обратиться в органы ПФУ для расчета и назначения субсидий – в частности, тем, кто раньше не получал эту помощь от государства и планирует оформить жилищную субсидию впервые.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: также для назначения субсидий нужно обратится в ПФУ тем, кому не была назначена субсидия в предыдущем периоде из-за имеющейся задолженности – "однако ее удалось погасить или реструктуризировать".

"Кроме того, если у вас произошли изменения в имущественном состоянии или составе семьи, изменился социальный статус или перечень жилищно-коммунальных услуг, нужно предоставить в ПФУ информацию о таких изменениях в течение 30 дней", – рассказали в министерстве.

Кому рассчитают субсидию автоматически

В то же время, отмечается, некоторым категориям потребителей субсидию рассчитают автоматически. Это:

домохозяйства, чья выплата в неотапливаемый сезон равнялась 0 грн;

те потребители, которым назначали субсидию во время неотапливаемого сезона, и которые не входят в вышеописанные категории.

Кто имеет право на оформление субсидии

Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:

лица, зарегистрированные в доме/квартире;

лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – при чем даже без заключения договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшийся без родительской опеки или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);

индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – рассказали на Правительственном портале.

Как подать заявление на субсидию

Подать же заявление на назначение субсидии можно в несколько способов. В частности:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Что делать, если в получении субсидии отказали

В то же время, подчеркивается, в получении субсидии может быть отказано – к примеру, из-за ошибок в заявлении или предоставлении не всех документов. В таком случае:

Если в заявлении или декларации есть ошибки , Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.

, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней. Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре, а также в осенне-зимний период – 2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн/кВт*ч.

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