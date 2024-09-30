Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч до конца осени: сколько нужно будет платить за свет

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в августе, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн/кВт*ч.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается: тариф закреплен постановлением правительства.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в документе.

На счетах за электроэнергию можно экономить сотни гривен

В то же время, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию значительную сумму – более 430 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 4,32 грн – и за месяц "набежит" 1 296 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 432 грн. И столько же за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3 000 грн при таком потреблении составит немногим более полугода, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с августа 2023-го по август 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,5%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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