Где в Украине ввели графики отключения электроэнергии: как изменилась ситуация
В Украине 18 октября массовые графики отключения электроэнергии по всей стране не вводили. Однако отключения будут в отдельных регионах. В частности, графики будут действовать в Черниговской области.
Как отметили в "Черниговоблэнерго", россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.
"График почасовых отключений (ГПВ) на 18 октября. Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".
В то же время в Полтавской области, как и в большинстве других регионов, отключений не будет. "Уважаемые потребители! 18 октября 2025 года в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии не прогнозируется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 16:00 до 22:00", – сообщили в Полтаваоблэнерго.
Энергетики просят экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Простые действия, которые помогают сэкономить электроэнергию и поддержать энергосистему:
- Включайте свет только там, где вы находитесь
- Не включайте мощные бытовые электроприборы в часы пиковых нагрузок на энергосистему
- Установите двухзонные счетчики и умные розетки
- Используйте современные светодиодные лампы
- Установите светорегуляторы и датчики, которые автоматически включают и выключают освещение
- Не оставляйте приборы, которыми не пользуетесь, включенными или в режиме ожидания
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
