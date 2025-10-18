Где в Украине ввели графики отключения электроэнергии: как изменилась ситуация

В Украине 18 октября массовые графики отключения электроэнергии по всей стране не вводили. Однако отключения будут в отдельных регионах. В частности, графики будут действовать в Черниговской области.

Как отметили в "Черниговоблэнерго", россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов.

"График почасовых отключений (ГПВ) на 18 октября. Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

В то же время в Полтавской области, как и в большинстве других регионов, отключений не будет. "Уважаемые потребители! 18 октября 2025 года в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии не прогнозируется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 16:00 до 22:00", – сообщили в Полтаваоблэнерго.

ГАВ – это экстренное отключение потребителей, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, он не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАВ вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго". ГОП – это график ограничения мощности, плановая мера для предотвращения дефицита электричества. Применяется исключительно к промышленным потребителям и бизнесу. Его суть заключается не в полном прекращении поставок, а в сокращении объемов потребления до указанного уровня в определенный период. Это временное уменьшение нагрузки на энергосистему.

Энергетики просят экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Простые действия, которые помогают сэкономить электроэнергию и поддержать энергосистему:

Включайте свет только там, где вы находитесь

Не включайте мощные бытовые электроприборы в часы пиковых нагрузок на энергосистему

Установите двухзонные счетчики и умные розетки

Используйте современные светодиодные лампы

Установите светорегуляторы и датчики, которые автоматически включают и выключают освещение

Не оставляйте приборы, которыми не пользуетесь, включенными или в режиме ожидания

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

