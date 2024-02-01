Показатели счетчиков могут оказаться недействительными: украинцам напомнили о важной процедуре

В Украине возобновлены плановые поверки счетчиков коммунальных услуг. Требование касается не только приборов учета потребления газа и электроэнергии, но счетчиков воды, в том числе горячей. Если проверка не будет проведена вовремя, показатели потребления будут считаться недействительными.

Видео дня

Об этом предупредили в "Облтеплокоммунэнерго". "Благодаря этой процедуре определяется точность показаний измерительных устройств и возможность их дальнейшей эксплуатации", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что плановая поверка обычно производится каждые 4 года. Соответственно:

для новых счетчиков необходимо отсчитать 4 года от даты их производства, указанной в техпаспорте прибора; важно учитывать, что считается именно дата производства, а не установки ;

необходимо отсчитать 4 года от даты их производства, указанной в техпаспорте прибора; важно учитывать, что считается именно ; для уже установленных счетчиков дата следующей поверки отсчитывается от даты, указанной в свидетельстве, выданном после прошлой поверки.

Однако постоянно считать дни потребителю не нужно. Если счетчик уже "просрочен", то есть для него закончился межповерочный интервал, уведомление о необходимости провести поверку должно появиться в платежке.

Поверка счетчика воды без демонтажа: что нужно знать

В первую очередь нужно определиться с выбором организации, которая выполняет проверки счетчиков на дому. Потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие "Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники".

Обычно поверка без снятия счетчика стоит дополнительных денег, однако значительно ускоряет саму процедуру. Ведь в случае демонтажа, может возникнуть путаница со счетами за воду.

После поверки необходимо получить "Свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике" и "Акты о проведении поверки". Помимо места монтажа, номера пломбы, показаний счетчика документі должен содержать дату поверки и/или ремонта. Акт составляется в двух экземплярах, один хранится у потребителя, второй – у предприятия.

Если все же требуется провести демонтаж счетчика, потребителю придется написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи и оплатить счет. Специалисты инспекции согласуют время осуществления распломбировки. Демонтаж и обратный монтаж осуществляется только в присутствии потребителя. После поверки счетчика нужно будет написать заявление на опломбирование.

Счетчик воды не прошел поверку – что делать

Если прибор учета был признан непригодным для дальнейшей работы, выход только один – покупка и установка нового счетчика. Перед тем как приобрести устройство, нужно уточнить необходимые характеристики у поставщика услуги водоснабжения.

Каждый счетчик должен иметь техпаспорт, в котором указан его тип, диаметр прибора, заводской номер и дата продажи. Во время покупки важно проверить комплектацию – она должна соответствовать техническому паспорту.

Приобретение и первичная установка нового счетчика воды производится за счет потребителя, поскольку эта услуга не является составляющей тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод. После этого квартирные средства учета берутся исполнителем на абонентский учет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно снимать показатели счетчиков за газ и свет и куда их передавать. Это поможет избежать проблем с оплатой коммунальных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!