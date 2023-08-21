Энергосистема к зиме будет готова, но есть нюанс: в Минэнерго сказали, к чему готовиться украинцам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что в холодный период не планируется проводить отключения электроснабжения на территории страны, так как на данный момент интенсивно ведется подготовка энергетической системы к зимнему отопительному сезону. Однако он подчеркнул, что данная ситуация может измениться, если оккупанты прибегнут к массовым обстрелам энергетической системы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. Герман Галущенко подчеркнул, что энергетическую инфраструктуру Украины на данный момент активно восстанавливают после разрушительных ракетных атак со стороны России. Он также отметил, что если не произойдет новых актов терроризма со стороны агрессора, то планируется сохранить непрерывное электроснабжение в стране в зимний период.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага – достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержание энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", – сказал он.

Министр подчеркнул, что отключения света возможны только, если оккупанты повторят террор.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", – пояснил он.

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