Энергетики показали график отключений света на 12 июля: украинцев ждут суровые ограничения

В Украине 12 июля будут применятся жесткие ограничения на потребление электроэнергии в течение всех суток. Графики отключений света будут действовать в усиленном режиме с 00:00 до 24:00, при этом с 16:00 до 23:00 часов без электричества будет еще больше. И в ближайшие дни ситуация не изменится к лучшему.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", – сообщили энергетики.

Ужесточать ограничения приходится на фоне жары, которая увеличивает потребление тока в стране. "В ближайшие дни ожидается жара по всей Украине до +40 градусов. Поэтому дефицит электроэнергии увеличивается, и мы будем вынуждены по команде НЭК Укрэнерго ограничивать одновременно 4 группы потребителей. Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован", – добавили в энергокомпании ДТЭК.

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