Энергетики объявили графики отключений света на 7 июня: когда не будет электроэнергии

В Украине 7 июня графики отключений электроэнергии будут действовать по всей стране. Лимиты потребления введены с 00:00 до 24:00. В случае превышения лимитов свет могут отключать и без предупреждения – из-за могут аварийных (экстренных) отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00", – говорится в заявлении.

Лимит – это объем электроэнергии, на который может рассчитывать та или иная область Украины. Из расчета на то, чтобы соблюсти ограничения, и вводятся почасовые отключения света. Однако если потребление резко вырастет, придется применять уже аварийные отключения.

Информацию о том, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины публикуют облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Если установленный "Укрэнерго" лимит вообще не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго.

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