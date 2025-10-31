Энергетики объявили график отключений света на 31 октября: когда будут самые сложные часы с жестким режимом
Во всех регионах Украины 31 октября будут действовать почасовые графики отключения света – в течение всех суток. При этом максимальный объем ограничений ожидается в период с 16:00 до 18:00. Призвала же к такой ситуации – сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в периоды же до 16:00 и после 18:00 одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.
"Причина применения ограничений – последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.
В целом же, отметим, время и объем применения ограничений могут меняться. Актуальную же информацию по отключениям в своем регионе можно узнать на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, из-за отключений света в Украине опять стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
