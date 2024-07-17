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Энергетики объявили график отключений света на 18 июля: когда задействуют самый жесткий режим

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
4,9 т.
Какой график отключений света в Украине 18 июля

В Украине завтра, 18 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00, однако ожидается, что самый жесткий режим отключений света в четыре очереди одновременно применят только с 16:00 до 22:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что распределение ограничений по часам будет таким:

  • с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);
  • с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди (высокая вероятность отключений в "серых зонах");
  • с 16:00 до 22:00 – четыре очереди отключений одновременно (дополнительные часы отключений точно будут).
График отключений света на 18 июля

Что нужно знать об очередях отключений

Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, отключений света в Украине может стать меньше .17 июля досрочно вышел из ремонта мощный энергоблок АЭС.

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