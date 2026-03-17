Энергетики обратились к украинцам с просьбой: какой будет ситуация с электроэнергией 18 марта
В среду, 18 марта, в Украине не планируют ограничивать электроэнергию для населения, но вечером просят несколькими мощными электроприборами просят не пользоваться. Но промышленные объекты ждут ограничения мощности поставки света в вечерние часы.
Об этом предупредили в"Укрэнерго". Причиной ограничений стали последствия российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, не включайте в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно", – предупредили энергетики.
Ограничения в энергетике 18 марта
- Ограничение мощности для промышленных потребителей – с 16 до 21.
Где узнавать об отключении
Следует учитывать, что, кроме стабилизационных отключений, могут случиться непредвиденные ситуации в локальной электросети, что влечет за собой временные ограничения подачи тока. Узнать о ситуации можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров отменил требование для крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.
