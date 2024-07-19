Электроэнергии в Украине будет больше: украинцам рассказали, когда ожидается увеличение генерации

Энергетики ожидают роста генерации электроэнергии. Причина – выход из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.

Видео дня

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: также может появиться возможность получать больше энегии из Европы – однако только в случае снижения жары.

"Мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций. В августе будет больше генерации, чем, к примеру, в июле. Также большую роль играет жара и то, будет она спадать. Ведь это влияет, как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас тоже есть проблемы с нехваткой электроэнергии. Если жара упадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в целом в энергетике Украины ожидается улучшение ситуации – настолько, что не исключается уменьшение продолжительности отключений. Однако для этого нужно, в частности, отсутствие "интенсивных и успешных для россиян обстрелов".

Что будет с отключениями света через несколько недель

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

Другое условие – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, проживающим в определенных районах страны, вообще не будут отключать электроэнергию. Речь, в частности, о населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!