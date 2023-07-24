Экстренные отключения света начались в Одессе: что известно

В Одессе 24 июля начались экстренные отключения света. Они являются локальными и проводятся в части Киевского и Хаджибейского районов города.

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Об этом предупредили в энергокомпании ДТЭК. Энергетики отмечают, что соответствующее распоряжение получили от "Укрэнерго".

Причиной отключений стала аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании. Сколько именно потребители будут без электроэнергии, не уточняется.

"Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от "Укрэнерго", – отметили в ДТЭК.

Напомним, энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированных российских ракетных атак. Однако украинцам следует позаботиться о запасных вариантах – уже осенью Россия может продолжить энергетический террор.

Даже летом наша энергосистема работает на грани потребления. Если будет морозная зима, люди будут потреблять больше электричества, и возможные отключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с этим украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для них топливо и т.д. Впрочем, говорить о неизбежности массовых отключений пока нельзя.

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