Украинцы рекордно нарастили потребление электричества: система работает на пределе

Украинцы установили 19 июля летний рекорд потребления электроэнергии. Он на 1% превысил показатель предыдущего дня-рекордсмена 6 июля – при том, что среднесуточная температура воздуха 19 июля была на 4 градуса ниже. Энергетики же уже задействуют максимальные мощности для обеспечения необходимых объемов энергии, однако предупреждают: их объем существенно ограничен.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Кроме того, отметили там, украинцы снова начали максимально потреблять электричества в вечерние часы. Прежде всего, с 21:00 до 22:00.

"Это существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. В частности, по сравнению с началом недели, вечернее потребление выросло на 4%", – говорится в сообщении.

В чем сложность ситуации

Как объяснили энергетики, чтобы покрыть стремительно растущее потребление, приходится задействовать огромные мощности. Они эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций.

Тем не менее, полноценным решением проблемы это не является. Поскольку, рассказали в "Укрэенерго":

для обеспечения необходимых объемов уже привлекаются "все имеющиеся в работе энергосистемы электростанции";

тем не менее, объем этих станций "существенно ограничен".

"Ситуация также усугубляется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Продолжается масштабная ремонтная кампания на многих электростанциях – тепловые и гидроэлектростанции возобновляются после повреждений в результате российских атак, атомные – в плановых ремонтах" – пояснили энергетики.

Что делать украинцам

В "Укрэнерго" призывают украинцев экономно пользоваться электроэнергией. Прежде всего, с 16:00 до 23:00. В частности:

охлаждать помещение не ниже 23 градусов;

выключать мощные электроприборы – либо использовать их поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет при выходе из помещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для них топливо и т. д. Причины – возможная новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может привести к отключениям света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

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