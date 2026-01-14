Экстренные отключения будут вводить "по кругу": к чему следует готовиться украинцам после обстрелов

После каждого массированного обстрела РФ по Украине энергетики будут вводить экстренные отключения света на срок до недели, после чего система будет возвращаться к стабилизационным графикам. Такая "синусоида" будет повторяться снова и снова, пока продолжаются удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом OBOZ.UA рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев. По его словам, речь идет о циклической модели работы энергосистемы в условиях постоянных обстрелов, когда после каждого удара вводятся экстренные отключения, а после частичного восстановления система возвращается к стабилизационным графикам, и так по кругу.

По словам специалистов, нынешняя ситуация осложняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Россия целенаправленно бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре, не скрывая, что ее цель – усложнить жизнь мирному населению. Во-вторых, удары совпадают с периодами сильных морозов, когда ночная температура опускается до минус 15-17 градусов, а нагрузка на энергосистему резко возрастает. В-третьих, свою роль играет непогода – гололед, мокрый снег, порывистый ветер и обледенение сетей, что приводит к дополнительным авариям даже без обстрелов.

Несмотря на это, энергетическая система Украины сохраняет целостность и управляемость. Массовых блэкаутов не происходит, а все отключения носят временный характер. Операторы системы передачи и распределения каждый раз восстанавливают питание, используя имеющиеся резервы генерации, оборудования и материалов. Именно это позволяет после экстренных отключений возвращаться к более прогнозируемым, стабилизационным графикам.

Однако после каждой новой атаки этот процесс запускается снова. Сначала – экстренные отключения на срок до нескольких дней или даже недели, в зависимости от масштабов разрушений и погодных условий. Далее постепенное восстановление и возвращение к стабилизационным графикам, обычно с отключениями от одной до двух очередей в сутки. Затем новый обстрел, и цикл повторяется. Именно эту динамику эксперты и называют "энергетической синусоидой".

Ситуацию осложняет и изношенность сетей. Энергосистема не проектировалась для такого количества постоянных отключений и включений. Из-за этого растет аварийность, и часть отключений возникает уже не из-за ударов РФ, а из-за технических сбоев, вызванных истощением ресурса оборудования.

Специалист отмечает, что при отсутствии новых массированных атак возвращение к стабилизационным графикам возможно в течение нескольких суток. Но в условиях войны наиболее вероятный сценарий именно повторяющаяся синусоида, которая продлится как минимум до завершения холодного сезона, а возможно и дольше. Уменьшить продолжительность экстренных отключений можно только за счет увеличения гарантированной установленной мощности и усиления резервов, однако эти процессы требуют времени и ресурсов.

