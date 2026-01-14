Украинцам ввели графики отключений газа? В "Нафтогазе" обратились к потребителям

В Украине распространяют фейк о якобы введении графиков ограничения газа в отдельных регионах, в частности в Хмельницкой области. На самом деле никаких отключений или ограничений газоснабжения нет и они не планируются.

Видео дня

Об этом сообщает председатель правления компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий. В публикациях утверждали, что газоснабжение для населения якобы будут ограничивать по специальным графикам, аналогично отключениям электроэнергии.

Такие сообщения быстро вызвали беспокойство среди жителей региона, учитывая сложную энергетическую ситуацию в стране. Однако в "Нафтогазе" официально опровергли эти заявления, назвав их фейком. Корецкий отметил, что информация о введении графиков ограничения газа не соответствует действительности. По его словам, никаких ограничений газоснабжения пока нет и они не планируются ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины.

"В телеграм-каналах распространяется заведомо недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газа в Хмельницкой области. Никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе страны нет и не предвидится. Это абсолютная неправда", – отметил он.

В компании подчеркивают, что, несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно ликвидируют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Корецкий также обратил внимание, что подобные вбросы имеют признаки целенаправленной информационной кампании по дискредитации энергетического сектора Украины и созданию паники среди граждан. По его словам, фейки о газе, электроэнергии или тепле часто появляются на фоне обстрелов или накануне отопительного сезона, чтобы посеять недоверие к государственным институтам.

В "Нафтогазе" призывают украинцев быть максимально бдительными и критически относиться к информации из анонимных или сомнительных источников. Гражданам советуют проверять новости только через официальные сообщения компании, государственных органов или авторитетные медиа и не распространять манипуляции и откровенные выдумки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все торговые сети в Украине работают стабильно и обеспечивают бесперебойные поставки продукции, хотя отдельные магазины действительно точечно закрываются по техническим причинам. То есть ни энергетические атаки со стороны России, ни сложные погодные условия не угрожают продуктовой безопасности страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!