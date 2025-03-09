Двойные льготы на коммуналку: кто сможет получить скидку в марте за два месяца

Льготы за жилищно-коммунальные услуги в Украине будут начислены через два месяца в марте 2025 года через введение новых единых правил. Скидки будут предоставляться только тем семьям, где средний доход не превышает 4,24 тыс. грн.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Теперь для получения помощи будет учитываться предельный уровень доходов семьи.

Изменения в правилах предоставления льгот обусловлены необходимостью оптимизации финансовых ресурсов государственного бюджета. Ранее некоторые категории граждан могли получать льготы без учета уровня дохода, однако, учитывая ограниченные возможности финансирования государственного бюджета, эти условия были пересмотрены. Теперь льготы на коммунальные услуги будут предоставляться на основе единого принципа, основанного на среднем доходе семьи.

В Пенсионном фонде отметили, что в феврале 2025 года начисление льгот не производилось, поэтому семьи, которые будут отвечать требованиям по доходам, получат компенсацию сразу за два месяца. В случае, если семья не подпадает под эти критерии, льготы не будут начисляться.

Важно, что изменения касаются только граждан, которые обратятся за льготами в 2025 году. Те, кто получал льготы по состоянию на конец 2024 года, смогут воспользоваться новыми правилами по окончании отопительного сезона.

Есть несколько важных исключений в новой политике предоставления льгот. Одним из них является то, что участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью, возникшей в результате войны, не подпадают под новые правила. Для них сохранены другие условия предоставления льгот, в частности, они могут получать пособие без учета предельного уровня дохода. Право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют разные категории граждан, в частности:

пенсионеры;

учителя пенсионного возраста при условии, что их доходы соответствуют установленным критериям;

другие категории, отвечающие требованиям по уровню дохода.

Отметим, что льготы будут начислены в марте для тех граждан, которые попадают под новые условия, то есть имеют доход, не превышающий 4,24 тыс. грн в месяц. В марте 2025 года Пенсионный фонд Украины произведет начисление льгот сразу за два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам автоматически переназначат льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году, так что большинству обращаться в Пенсионный фонд (ПФУ) не нужно. Однако тем, у кого изменился состав семьи, место жительства или перечень услуг, следует подать заявление, чтобы не лишиться помощи.

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