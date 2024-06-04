Должны сделать все украинцы: как можно сократить суммы в платежках за электроэнергию

В Украине помимо подключения ночного тарифа на электроэнергию есть и другие способы сократить расходы на ток. К примеру, использование энергосберегающих приборов позволит сократить потребление до 40%.

Фонд энергоэффективности опубликовал советы по экономии электроэнергии. Среди них такие:

используйте энергосберегающие лампы. Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении;

Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении; выключайте свет там, где он не требуется. В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет;

В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет; не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии;

Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии; используйте энергосберегающие бытовые приборы. Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. А выбирая экономичный режим работы такой техники можно экономить до 40% энергии;

Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. А выбирая экономичный режим работы такой техники можно экономить до 40% энергии; проверьте и в случае необходимости позаботьтесь о замене старой проводки. Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки;

Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки; минимизируйте использование электричества в местах общего пользования дома. По возможности выключайте свет в местах общего пользования, позаботьтесь об установке светильников с датчиками движения или с использованием других систем, поддерживающих функции диммирования – регулировки интенсивности света в зависимости от суточного времени или индивидуальных особенностей помещения и т. д.

Установка двухзонного счетчика может стать действенным методом сбережения и даже компенсации роста тарифов. Счетчик стоит около 2 тыс. грн. Если вы в месяц потребляете 200 кВт*ч и сможете перенести на ночной период половину потребления, ежемесячная экономия – 432 грн. Счетчик полностью окупится через 6 месяцев.

В некоторых населенных пунктах компании, занимающиеся распределением электроэнергии, предоставляют услугу по продаже и установке двухзонных счетчиков. Вы можете купить такой счетчик самостоятельно, однако без энергетической компании заменить его невозможно.

Проблема еще в том, что графики отключения электроэнергии при росте потребления возможны и в ночной период. В таком случае потребление будет зависеть не только от своих планов, но и от утвержденных графиков.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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