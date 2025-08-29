Долги за коммуналку в Украине достигли космической суммы: за что должны больше всего

Во втором квартале 2025 года украинцы задолжали более 100 млрд гривен за коммунальные услуги. Больше всего денег население должно за отопление и горячую воду, а также за газ.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики, впервые с начала полномасштабного вторжения раскрыв такие данные. В частности долги украинцев (без учета временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия) за жилищно-коммунальные услуги в апреле-июне составляют:

поставки тепловой энергии и горячей воды – 35,16 млрд грн;

поставки и распределение природного газа – 32,32 млрд грн;

поставки и распределение электрической энергии – 17,07 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,15 млрд грн;

управление многоквартирным домом – 8,83 млрд грн;

управление бытовыми отходами – 3,10 млрд грн.

Ответственность должников за коммуналку

Ранее в Министерстве энергетики неоднократно подчеркивали необходимость платить коммунальные платежи, даже в период военного положения. От добросовестного выполнения этой обязанности в значительной степени зависят:

подготовка к осенне-зимнему периоду;

восстановление повреждений, нанесенных врагом;

надежная работа энергосистемы.

Должникам следует помнить, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность. Поэтому в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги могут начислить и взыскать неустойку (штрафы, пени).

Впрочем, для некоторых категорий населения мораторий на отключение сохраняется. Так, коммуналку не будут отключать даже за долги:

для жителей территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий ;

; если дом потребителя был поврежден в результате военных действий (при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги).

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы с прифронтовых территорий и зоны боевых действий получат дополнительную поддержку для оплаты электроэнергии. Теперь на одну семью можно будет получить от государства субсидию в размере стоимости поставки до 300 кВт-ч электроэнергии.

