Субсидии на коммуналку в Украине будут считать по-новому: для кого изменятся льготы

Украинцы с прифронтовых территорий и зоны боевых действий получат дополнительную поддержку для оплаты электроэнергии. Теперь на одну семью можно будет получить от государства субсидию в размере стоимости поставки до 300 кВт-ч электроэнергии.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 13 августа. Это должно поддержать тех, кто отказался от эвакуации.

Детали

Целью постановления является покрытие базовых потребностей в жизненно необходимом энергообеспечении, в том числе за счет альтернативных энергоисточников, для населения активных или возможных боевых действий. С октября 2025 года льготу будут назначать ежемесячно тем, кто:

уже являются получателями жилищных субсидий и льгот;

фактически проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Отмечается, что Пенсионный фонд перечислит субсидию автоматически, поэтому дополнительно подавать заявление не нужно. Ее размер будут определять из расчета стоимости:

100 кВт-ч на одного человека из состава семьи (432 гривны);

не более 300 кВт-ч на домохозяйство (1296 гривен).

Семьи будут получать средства вместе с выплатой жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая поддержка является адресной и направлена на обеспечение потребностей семьи в электроснабжении (или других альтернативных источниках энергии), поэтому Минсоц призвал получателей вовремя платить за потребленную электроэнергию.

Когда могут лишить субсидии

Дополнительную поддержку будут выделять из средств государственного бюджета. Но в нескольких случаях она может прекратиться, в частности при следующих условиях:

перемещение получателей с целью проживания за пределы территории активных или возможных боевых действий, или за пределы территории Украины;

потери права на льготу или жилищную субсидию;

уничтожения жилого дома;

в случае изменения статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные.

В таком случае оказывать поддержку прекратят со следующего месяца после наступления указанного события.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские пенсионеры, которые проработали в сельской местности по определенным специальностям и имеют доход менее 4240 грн в месяц, могут полностью не платить за коммуналку. Для этого нужно подтвердить свой стаж и место жительства и оформить льготу через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

