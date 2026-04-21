Десятки тысяч украинцев остались без света: где нет электричества

Утром 21 апреля 54 тыс. абонентов в Нежине остались без света. Произошло это из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине, в Нежинском районе. Впрочем, почасовые отключения электроэнергии в Украине пока не прогнозируются.

Об обесточивании тысяч потребителей сообщает "Черниговоблэнерго". Там говорят, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Поврежден энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 54 тысячи абонентов в городе Нежин, Нежинском районе. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – сказано в сообщении "Черниговоблэнерго".

Общее состояние энергосистемы

О том, что 21 апреля не будут применяться плановые отключения, сообщало "Укрэнерго". Также они попросили экономно пользоваться мощными электроприборами в вечерние часы – с 17 до 22 часов.

О том, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям пишет "Укрэнерго". А на Днепропетровщине из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов.

Кроме того, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без света. Об этом пишет Министерство энергетики Украины.

"Там, где это позволяют безопасные условия, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" и Минэнерго напоминают экономно потреблять электроэнергию в вечернее время. Там просят ограничить пользование мощными электроприборами с 17 до 22 часов сегодня.

Вчера, 20 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,8% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 17 апреля.

Причиной этого является похолодание на всей территории Украины. Оно обусловливает использование украинцами электрических обогревателей.

Как узнать графики отключений

Ситуация в энергосистеме меняется динамично. Одним из факторов риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.

Отключения следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

