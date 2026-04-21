Десятки тысяч украинцев остались без света: где нет электричества
Утром 21 апреля 54 тыс. абонентов в Нежине остались без света. Произошло это из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине, в Нежинском районе. Впрочем, почасовые отключения электроэнергии в Украине пока не прогнозируются.
Об обесточивании тысяч потребителей сообщает "Черниговоблэнерго". Там говорят, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Общее состояние энергосистемы
О том, что 21 апреля не будут применяться плановые отключения, сообщало "Укрэнерго". Также они попросили экономно пользоваться мощными электроприборами в вечерние часы – с 17 до 22 часов.
О том, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям пишет "Укрэнерго". А на Днепропетровщине из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов.
Кроме того, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без света. Об этом пишет Министерство энергетики Украины.
"Там, где это позволяют безопасные условия, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Также в "Укрэнерго" и Минэнерго напоминают экономно потреблять электроэнергию в вечернее время. Там просят ограничить пользование мощными электроприборами с 17 до 22 часов сегодня.
Вчера, 20 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,8% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 17 апреля.
Причиной этого является похолодание на всей территории Украины. Оно обусловливает использование украинцами электрических обогревателей.
Как узнать графики отключений
Ситуация в энергосистеме меняется динамично. Одним из факторов риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.
Отключения следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам, у кого газовые плиты, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.
