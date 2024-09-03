Дефицит электроэнергии в Украине: сколько еще будут продолжаться жесткие отключения

Дефицит электроэнергии в Украине из - за высоких температур и повреждений инфраструктуры продлится еще 3-4 дня. Если температура снизится, дефицит может снизиться, и продолжительность отключений сократится.

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Об этом сообщил эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский в комментарии 24 канала. Высокие температуры, которые наблюдаются в Украине, влекут за собой рост спроса на электроэнергию, поскольку граждане и предприятия активно используют кондиционеры и другие энергоемкие приборы.

Это, в сочетании с последствиями террористических обстрелов, в частности, применением кассетных боеприпасов, усложняющих ремонтные работы, приводит к существенному дефициту электроэнергии. По словам Билявского, аварийно-ремонтные работы продолжаются, но полное восстановление требует времени.

Максим Белявский отметил, что в настоящее время в Украине применяются графики почасовых отключений электроэнергии, которые могут граничить с графиками аварийных отключений. "Чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей применяется", – объяснил эксперт. Если в определенной группе потребителей не хватает электроэнергии, то вводятся дополнительные очереди отключений.

В зависимости от температурного режима такая ситуация может длиться еще 3-4 дня. "Если температура окружающей среды будет снижаться, то во второй половине текущей недели дефицит электроэнергии может снизиться, что позволит сократить продолжительность почасовых отключений ", - добавил Белявский.

В текущих условиях важно, чтобы потребление электроэнергии гражданами было максимально разумным. Белявский подчеркнул необходимость системного подхода к прогнозированию потребления хотя бы на час вперед. Это позволит более эффективно управлять энергосистемой и минимизировать риски аварийных отключений.

По словам Белявского, потребление электроэнергии гражданами должно быть максимально легким, то есть без использования сложных по мощности бытовых приборов, особенно в пиковые часы. "Если одномоментно в 9 часов утра определенный бизнес-центр в Киеве включает кондиционеры, то это мгновенная дополнительная нагрузка на локальную энергосеть. Под эту нагрузку нужно быстро и безопасно подобрать соответствующий объем генерации электроэнергии. Если этого объема в настоящее время нет, тогда вводятся графики аварийных". отключений," – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в случае холодной зимы украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии на 10-14 часов в сутки, в то время как в теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными – 2-4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае российских атак на атомные станции.

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