Дефицит будет существенным: когда украинцам грозят отключения света на 16-17 часов в сутки

В Украине в ближайшие месяц-полотра (то есть до конца июля) ожидается существенный дефицит электроэнергии, из-за чего отключений света станет больше. Непростой будет и зима – во время холодов свет могут давать всего на 6-7 часов в сутки, дефицит в энергосистеме составит до 35%.

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Об этом заявил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона. "У нас идет ремонтная кампания атомных блоков. Поэтому июль будет у нас достаточно тяжелым с точки зрения дефицита, и, как следствие, с точки зрения отключений для населения и бизнеса", – сказал он.

Следующий кризисный период, по его словам, наступит зимой. Тогда украинцы могут проводить без света по 17-18 часов в день.

Впрочем, как уточнил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью, давать четкие прогнозы на зиму пока невозможно. В частности, по его словам, все будет зависеть от российских обстрелов и возможностей Украины восстановить разрушенные мощности генерации.

Кудрицкий уточнил, что существуют сценарии, в которых вследствие новых обстрелов отключения "могут продолжаться не 4 часа через 4, а 6-7 часов без света, 2-3 часа со светом". "Также есть оптимистичные сценарии, когда все получится восстановить, несмотря на обстрелы, или атаки не будут такими успешными, как раньше. И удастся, например, построить часть генерирующих мощностей, чтобы немного смягчить дефицит. Есть сценарии с холодной и теплой зимой. Пока это гадание на кофейной гуще. Как оператор мы просчитываем худшее и лучшее, что нас может ожидать... Но ориентировать людей, что электричества не будет 12-15-20 часов, 15 часов, мы просто не можем, потому что никто не знает, что нас ждет", – считает Кудрицкий.

Также, как отметил Коваленко, в Украине начали использовать более сбалансированный подход к распределению имеющейся электроэнергии среди потребителей. Такая система действует уже неделю.

"На мой взгляд, подход более сбалансирован, и мы видим это по Киеву, потому что сейчас "Укрэнерго" дает команды по отключениям по конкретным группам, или, как еще называют, очередям. Поэтому, по моему мнению, из того, что мы видели за эту неделю – графики отключения света более сбалансированы между регионами", – сказал Коваленко.

Кроме того, Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не будут отключать от электроэнергии, чтобы еще более равномерно распределить энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей. Это позволит расширить круг потребителей, которые будут охвачены графиками стабилизационных отключений, а соответственно уменьшить количество часов без света для каждого конкретного потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам экспертов, Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы этой зимой, несмотря на возможные удары со стороны России, с вероятностью избегания блекаута более 90%. Частично покрыть дефицит электроэнергии поможет увеличение импорта из Европы и восстановление генерирующих мощностей на 1,5-2 ГВт.

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