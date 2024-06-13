Блэкаута этой зимой не будет: эксперт объяснил, как избежать отключений

Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы этой зимой, несмотря на возможные удары со стороны России, с вероятностью избегания блекаута более 90%. Частично покрыть дефицит электроэнергии поможет увеличение импорта из Европы и восстановление генерирующих мощностей на 1,5-2 ГВт.

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Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре. "Шансы, что энергосистема сохранит свою целостность, даже если удары со стороны россиян продолжатся, этой зимой очень высоки. Вероятность того, что не будет блекаута, намного выше 90%, с моей точки зрения", – сказал Омельченко.

Это утверждение основано на оценке текущего состояния энергетической инфраструктуры страны и ее возможности восстановления. Эксперт отметил, что основным фактором, обеспечивающим стабильность, является быстрое реагирование и ремонт поврежденных объектов.

Владимир Омельченко также считает, что частично возместить дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы. Это позволит обеспечить дополнительные резервы для поддержания стабильности энергоснабжения.

Еще одним важным аспектом подготовки к зиме является восстановление генерирующих мощностей, которые могут быть восстановлены после повреждений. По оценке Владимира Омельченко, это около 1,5-2 ГВт мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока. В связи с этим, а также ожидаемым сезонным ростом потребления электричества отключения могут участиться.

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