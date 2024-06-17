Правительство готовит ключевое решение для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии: что известно

Кабинет министров Украины планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не будут отключать от электроэнергии, чтобы более равномерно распределить энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей. Это решение позволит расширить круг потребителей, охваченных графиками стабилизационных отключений, и уменьшить их продолжительность.

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Об этом сказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко в интервью Киев 24. По его словам, соответствующее решение может быть принято уже завтра.

Юрий Бойко отметил, что работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением уже на завершающем этапе. "Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы, перечень должен существенно уменьшиться. Это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии ", – сообщил он.

Внедрение новых правил позволит расширить круг потребителей, охваченных графиками стабилизационных отключений, и одновременно уменьшить продолжительность таких отключений. "Я ожидаю, что решение по этому поводу будет принято уже завтра", - добавил Бойко.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян также сообщил, что в Украине планируют обновить перечень объектов, не подлежащих обесточению. По его словам, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это позволит обеспечить стабильную поставку электроэнергии именно критическим объектам, в частности больницам, водоканалам и другим важным учреждениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ситуация с нехваткой электроэнергии в следующие несколько недель обострится. Отключений будет больше, преимущественно – с 11:00 до 23:00.

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