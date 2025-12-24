Давление на энергосистему Украины усиливается: Россия атаковала ТЭС ДТЭК в Сочельник

Россия не прекращает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Серия ударов продолжилась разрушением тепловых электростанций (ТЭС) ДТЭК, что в условиях морозов угрожает благосостоянию мирного населения.

Об этом сообщил Bloomberg генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Еще один день, еще одно нападение России на нашу энергетическую инфраструктуру – на этот раз на несколько тепловых электростанций ДТЭК. Это создает еще большее давление на систему, поскольку температура падает ниже нуля. Люди уже живут с отключениями электроэнергии до 15-20 часов в некоторых регионах. Россию нужно остановить", — отметил Тимченко.

Он напомнил, что ситуация в Украине является критической. Чтобы помочь, глава ДТЭК призвал международное сообщество срочно оказать поддержку, в частности о:

средствах противовоздушной обороны ;

; замене оборудования;

финансировании для восстановления.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия уже второй день подряд бьет по производственным объектам госкомпании "Укрнафта". Суммарно за это время было применено почти 100 шахедов, в результате чего были нанесены критические разрушения, а работу оборудования пришлось остановить.

Что предшествовало

С начала октября Россия резко активизировала ракетные и беспилотные удары по газодобывающей инфраструктуре Украины, которая обеспечивает до 90% внутреннего потребления газа. В результате удара было выведено из строя около 60% мощностей по добыче газа. Если атаки будут продолжаться, до конца марта 2026 года Украине может понадобиться импорт дополнительных 4,4 млрд куб. м газа на сумму около 2 млрд евро.

23 декабря Россия в седьмой раз с начала октября атаковала тепловые электростанции (ТЭС) ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование, а украинские АЭС вынужденно снизили мощность генерации. В Минэнерго отметили, что увеличение генерации атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные россиянами сети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эксперты отрицают возможность "газового апокалипсиса" в Украине, поскольку, благодаря поддержке партнеров и закупки газа за рубежом, отопительный сезон 2025-2026 годов пройдет без проблем. Впрочем, если зима будет холодной, в феврале-марте понадобится заключить дополнительные контракты на импорт.

