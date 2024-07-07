Что делать, если счетчик не передает показатели: ДТЭК поделился советами

Если счетчик не передает показатели, следует проверить его работу, отправить правильные данные или обратиться в компанию-поставщика. В случае поломки счетчика необходимо немедленно сообщить об этом поставщику, чтобы избежать проблем с оплатой и безопасностью.

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Об этом сообщили в ДТЭК. А также предоставили несколько рекомендаций по решению этой проблемы, а именно:

выключенный счетчик;

Если в доме прекратили подачу электроэнергии по требованию поставщика или из-за долгов, убедитесь, что ваш счетчик работает. Если он выключен, это может быть причиной невозможности отправки показателей;

новый счетчик;

Если счетчик недавно установлен, система может не зарегистрировать его сразу. В таком случае подождите несколько дней и попробуйте снова передать показатели.

слишком большие показатели;

Если вы послали слишком большое значение, система может его не принять. Убедитесь, что ваши данные правильны, и отправьте их на электронную почту компании-поставщика.

слишком маленькие показатели;

Если присланные показатели значительно меньше предыдущих, система также может их не принять. В таком случае следует написать в компанию-поставщика услуг для решения этой проблемы.

технический сбой;

Иногда программное обеспечение может временно не работать. Следует попытаться отправить данные позже.

Если счетчик сломался, важно немедленно сообщить об этом компании-поставщику во избежание проблем с оплатой. Вот что делать, если счетчик не работает, плавится или дымит:

отключение подачи электроэнергии: немедленно отключите подачу электроэнергии в щитовой во избежание опасности;

немедленно отключите подачу электроэнергии в щитовой во избежание опасности; сообщение компании: сообщите о ситуации в колл-центре вашей энергоснабжающей компании. Дождаться ремонтной бригады, которая демонтирует счетчик и сделает все необходимые технические процедуры;

сообщите о ситуации в колл-центре вашей энергоснабжающей компании. Дождаться ремонтной бригады, которая демонтирует счетчик и сделает все необходимые технические процедуры; замену счетчика: ремонт и замену счетчиков должны производить квалифицированные специалисты.

"Не пытайтесь самостоятельно отключить или заменить прибор учета, это может быть опасно. Если видимых повреждений нет, но счетчик перестал работать, обратитесь в один из центров обслуживания клиентов с письменным заявлением на его замену", - отмечают в ДТЭК.

Клиенты, которые специально повредили счетчик, должны будут оплатить ремонт или его замену. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от типа счетчика и степени повреждения. Правилами розничного рынка электроэнергии категорически запрещается нарушать целостность пломб на счетчиках, повреждать материалы, на которых установлены пломбы, и нарушать целостность счетчика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тариф на электроэнергию с 1 июля в Украине не изменится. За каждый кВтч придется платить 4,32 грн. При этом в июле нужно будет также заплатить за ток, который был использован в июне – первом месяце, когда повысили тариф.

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