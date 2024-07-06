Тариф на электроэнергию в Украине с 1 июля: сколько будет стоить кВт*час

Тариф на электроэнергию с 1 июля в Украине не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн. При этом в июле нужно будет также заплатить за ток, который использовали в июне – первом месяце, когда повысили тариф.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление. Однако старый тариф для таких украинцев будет действовать только в отопительный период.

В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн/кВт*ч. Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн/кВт*ч.

Ранее министр энергетики Герман Глущенко говорил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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