Что делать, если по графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК озвучили совет

В Украине вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии. В случае, если по графику должен быть свет, а его нет, следует в первую очередь проверить чат-боте информацию об аварийных или плановых работах.

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Как говорится в сообщении ДТЭК, если по вашему адресу не проводятся аварийные или плановые работы, необходимо убедиться, что нет повреждений в доме. Следовательно, следует сделать следующее:

Обратитесь в ОСМД, ЖСК или управляющую компанию для проверки состояния внутридомовых сетей. Если проблема не у них, ОСМД или управляющая компания подаст нам заявку для решения проблемы.

"Чтобы быстро вернуть свет в дом, важно знать где произошла авария и кто отвечает за эту часть сетей: ДТЭК Киевские электросети отвечают за энергооборудование и электролинии, доставляющие электричество в ваш дом. ОСМД, ЖСК или управляющая компания - за сети внутри многоквартирных домов. Владелец квартиры или дома – за проводку внутри жилья", – объясняют в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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